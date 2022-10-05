23春夏巴黎時裝周／香奈兒 如夢似幻 擁抱未來與自由

小說家Alain Robbe-Grillet在他所撰寫的《去年在馬倫巴》（Last Year in Marienbad, 1961）電影劇本序中說，他「試圖建構一個由夢、記憶、或重要生活片段組成的純粹意識時空。」從這角度而言，《去年在馬倫巴》和一場時裝秀在本質上是極為相似的。在巴黎時間10月4日午後2點登場的香奈兒2023春夏高級時裝秀上，香奈兒藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）把這個概念極致地具體化。

《去年在馬倫巴》是新浪潮導演亞倫雷奈（Alain Resnai）的代表作，嘉柏麗香奈兒為飾演女主角的Delphine Seyrig創作戲服。電影透過鏡頭語言與聲音巧妙操控錯綜複雜的時間線和堆疊重複的場景，營造詭譎氛圍，成為顛覆電影藝術的劃時代巨作，也是本季時裝的重要靈感來源。「那些曾看過的電影，佔據我們思緒的畫面和我們自行創造的情節，《去年在馬倫巴》、新浪潮、嘉柏麗香奈兒女士的風格魅力、卡爾、夜晚、羽飾、亮片、高跟鞋等種種：越繁複我越喜歡。」也曾經為電影製作服裝造型的Virginie Viard說。

所以入場賓客先穿越品牌過往黑白影像拼貼成的長廊來到秀場，猶如抵達現實之外的時間空間，模特兒在巨大的《去年在馬倫巴》影像投影背景中魚貫入場。Virginie Viard猶如拼貼畫家，信手捻來一切眾所週知的香奈兒元素，隨意穿梭細碎元素之間，綴合出自成一格的想像世界：蝴蝶結、羽飾長圍巾、水晶鑲飾長靴、紋理如鱗片的平紋針織、白色亮片刺繡外套、解構的印花圖案、粉彩色斜紋軟呢；貼合曲線飄逸擺動的閃亮金色絲絨洋裝與側邊開衩的黑色洋裝；花朵般的蕾絲或淡色雪紡、黑白電影劇照拼貼成的印花短裙洋裝飄逸著輕柔的斗篷。

這場秀的核心在於超越既有框架的自由：以香奈兒女士曾經參與創作的影像，展現她賦予女性行動自由的核心創作理念，對Virginie Viard來說也是一種跳脫既定期待的自由：拼貼畫中恣意組合各式各樣的傳統香奈兒元素，Virginie Viard展現她對品牌無與倫比的熟悉度，才能如此自由運用。而對於穿著服裝的模特兒而言，寬鬆的褲形、或長或短都能自由活動的裙擺，任意混搭都能自成一格、個性獨具的配件和單品... 像是香奈兒女士留給當代女性的禮物。

Virginie Viard認為，最能體現系列概念的正是香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華 （Kristen Stewart），「在我認識的人當中，她是最像嘉柏麗香奈兒的一位，或說接近我心目中的香奈兒女士。她與香奈兒的品牌精神和服飾創作完美契合，而透過她的詮釋，香奈兒變得更摩登時尚。此系列也是依她而設。」

在大秀開幕前的前導影片中，克莉絲汀史都華從巴黎標誌性的藝術電影院Champo走出，似乎剛結束電影《去年在馬倫巴》的首映，在一個既是1961年又同時是2022年的奇妙時空中，被問到：為何你對未來（1961年的未來？2022年的未來）充滿希望？，她回答：「我們的身份認同是一件一生不斷演進的藝術創作，認識自己的過程就像馴養一隻不斷變化的動物，不會有固定的概念。界定、並將我們聚在一起的神話，其實都是要由我們創造出來，一切都已然在我們面前。知道你是誰、想要什麼？已經不重要了。我想我們應該每天將最好的昨日燃燒殆盡，每日重生。」

★BOX：《去年在馬倫巴》與香奈兒

1961年，嘉柏麗香奈兒為法國影后Delphine Seyrig設計她在電影《去年在馬倫巴》中的服裝，該片當年摘下威尼斯金獅獎，以突破性的電影語言成為影史經典。2018年時，在香奈兒的大力支持下，運用保存完好的1960年原版底片，對這部影壇傑作進行了數位修復並於威尼斯電影節期間重新上映。