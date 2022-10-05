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重現輝煌工藝史！竹市演武場「鑿花，木匠的細作」開展

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
文化局指出，「鑿花，木匠的細作」特展包含木雕、螺鈿工藝及鑿花技術三項新竹市文化資產，如展出蔡楊吉匠師作品禮廉傳家。圖／新竹市政府提供
文化局指出，「鑿花，木匠的細作」特展包含木雕、螺鈿工藝及鑿花技術三項新竹市文化資產，如展出蔡楊吉匠師作品禮廉傳家。圖／新竹市政府提供

新竹少年刑務所是目前全台保存最完整的監獄系統，去年11月以「藝文空間」嶄新樣貌正式開館營運，即日起舉辦「鑿花，木匠的細作」特展，概念為「生存信仰」，將展出新竹特殊時空背景下的鑿花產物、故事及鑿花匠師的專業態度與生命經驗，市府歡迎民眾參觀，體會鑿花工藝的宏偉與精妙。

代理市長陳章賢指出，新竹少年刑務所包含刑務所、獄官宿舍、演武場皆被保留，前任市長林智堅任內為讓閒置的市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」活化，積極向中央爭取經費，共投入2840萬元進行修繕，轉換成藝文空間。

文化局指出，「鑿花，木匠的細作」特展包含木雕、螺鈿工藝及鑿花技術三項新竹市文化資產，除了展出「蔡楊吉」、「楊鑑枝」鑿花匠師的木藝作品外，亦展出「張茂森」匠師近年所製作的「掐絲螺鈿木盒」，展現匠師寶刀未老的精湛手藝，讓觀者在近距離欣賞工藝作品之美的同時，認識新竹輝煌的工藝史，了解產業變遷的脈絡。

為發揮新竹少年刑務所演武場的空間特色，鼓勵民眾蹲、坐在地板上，以身體為尺，體驗空間與工藝品的尺度，並設置榻榻米閱讀區，讓觀者可以細細品味展場的空間美感。除了空間設計別出心裁之外，體驗活動也配合特展主題，邀請專業匠師規劃寓教於樂的課程，另規劃志工導覽，讓工藝走進民眾日常。

文化局補充，第一檔特展「鑿花，木匠的細作」即日起於新竹少年刑務所演演武場展出，展期至明年1月1日；第二檔特展「燈，信仰的指引」於明年春節前接續展出；第三檔特展「金繼的繕與美」將於明年中旬壓軸登場，喜好工藝的民眾千萬不要錯過。

新竹 文化局

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