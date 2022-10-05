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超美巴黎打卡點！萬寶龍4810 Suite專賣店美型新亮相

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍4810 Suite已在鄰近凱旋門的香榭大道上，嶄新營業。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍4810 Suite已在鄰近凱旋門的香榭大道上，嶄新營業。圖 / 萬寶龍提供

隨著國門即將開啟，旅遊的心情也讓人躍躍欲試。萬寶龍（Montblanc）宣布位於巴黎香榭大道、鄰近凱旋門的4810 Suite專賣店全新營業，透過嶄新的設計語彙、照明與涵蓋皮件、書寫工具、鐘表、旅行等全品項，帶來全新的巴黎生活風格買物提案。

營業時敞開的鏤空窗花大門以幾何形狀交織而成，同時內鑲入多個萬寶龍金色筆尖裝飾。落塵區的地磚則以馬賽克拼接而成，銘記了MONTBLANC SUITE 4810 PARIS等字樣，同時門把再以黑色中空的六芒星造型，像是打開之後、就要領人踏入一方工藝美學的殿堂。

整間店面再分為大廳、書寫沙龍（Salon Écriture）與鐘表沙龍（Salon Horlogerie）、行李間（La Bagagerie）、4810套房（Treasure Room）等多個區域。大廳的牆面主色系運用了黑與金色並加以線框或太陽紋飾，頗有1920、1930裝飾藝術時期的風格。21瓶彩色墨水裝飾的牆面，透過色彩將墨水瓶變身裝置藝術。圓弧的線條則散落在高腳桌、邊櫃、黃銅桌燈等不同角落，加上運用大量的白色與間接照明，讓身處期間的感受更為和諧、放鬆。

整體店面最令人期待的則莫過於4810套房，在此處將能欣賞高藝術價值的稀有書寫工具：他們集結了琺瑯、寶石鑲嵌、彩漆、精雕，並向無數世界文學名著、文豪致意。在任想像力遨遊的同時，還能近距離飽滿巴黎地標美景：凱旋門的壯闊景致。

萬寶龍全球執行長Nicolas Baretzki則為此表示：品牌不斷增加各種不同管道，以讓整體的零售體驗更加完美豐富。「Montblanc Suite 4810是酒店與零售的美麗邂逅，有著豪華精品酒店的多功能特色，充滿意想不到的元素，驚艷我們的客人，並鼓勵他們時常回到這個賓至如歸的地方。」萬寶龍4810 Suite地址為：152 Ave des Champs-Elysées, Paris，每日營業時間為1030至1930，週日則為1230至1800。

21瓶彩色墨水裝飾的牆面，透過色彩將墨水瓶變身裝置藝術。圖 / 萬寶龍提供
21瓶彩色墨水裝飾的牆面，透過色彩將墨水瓶變身裝置藝術。圖 / 萬寶龍提供
4810套房（Treasure Room）將能欣賞高藝術價值的稀有書寫工具，並遠眺巴黎地標：凱旋門的壯闊景致。圖 / 萬寶龍提供
4810套房（Treasure Room）將能欣賞高藝術價值的稀有書寫工具，並遠眺巴黎地標：凱旋門的壯闊景致。圖 / 萬寶龍提供
入口處黑色、金線的牆面，頗有1920、1930裝飾藝術時期的風格。圖 / 萬寶龍提供
入口處黑色、金線的牆面，頗有1920、1930裝飾藝術時期的風格。圖 / 萬寶龍提供
圓弧的線條散落在高腳桌、邊櫃、黃銅桌燈等不同角落，加上運用大量的白色與間接照明，讓身處期間的感受更為和諧、放鬆。圖 / 萬寶龍提供
圓弧的線條散落在高腳桌、邊櫃、黃銅桌燈等不同角落，加上運用大量的白色與間接照明，讓身處期間的感受更為和諧、放鬆。圖 / 萬寶龍提供
大門的Montblanc Suite 4810 Paris馬賽克地磚，其4810意味了萬寶龍創始時的白朗峰高度，也象徵品牌持續攀登工藝與美學高峰的決自我期許。圖 / 萬寶龍提供
大門的Montblanc Suite 4810 Paris馬賽克地磚，其4810意味了萬寶龍創始時的白朗峰高度，也象徵品牌持續攀登工藝與美學高峰的決自我期許。圖 / 萬寶龍提供

巴黎 酒店

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