超美巴黎打卡點！萬寶龍4810 Suite專賣店美型新亮相

隨著國門即將開啟，旅遊的心情也讓人躍躍欲試。萬寶龍（Montblanc）宣布位於巴黎香榭大道、鄰近凱旋門的4810 Suite專賣店全新營業，透過嶄新的設計語彙、照明與涵蓋皮件、書寫工具、鐘表、旅行等全品項，帶來全新的巴黎生活風格買物提案。

營業時敞開的鏤空窗花大門以幾何形狀交織而成，同時內鑲入多個萬寶龍金色筆尖裝飾。落塵區的地磚則以馬賽克拼接而成，銘記了MONTBLANC SUITE 4810 PARIS等字樣，同時門把再以黑色中空的六芒星造型，像是打開之後、就要領人踏入一方工藝美學的殿堂。

整間店面再分為大廳、書寫沙龍（Salon Écriture）與鐘表沙龍（Salon Horlogerie）、行李間（La Bagagerie）、4810套房（Treasure Room）等多個區域。大廳的牆面主色系運用了黑與金色並加以線框或太陽紋飾，頗有1920、1930裝飾藝術時期的風格。21瓶彩色墨水裝飾的牆面，透過色彩將墨水瓶變身裝置藝術。圓弧的線條則散落在高腳桌、邊櫃、黃銅桌燈等不同角落，加上運用大量的白色與間接照明，讓身處期間的感受更為和諧、放鬆。

整體店面最令人期待的則莫過於4810套房，在此處將能欣賞高藝術價值的稀有書寫工具：他們集結了琺瑯、寶石鑲嵌、彩漆、精雕，並向無數世界文學名著、文豪致意。在任想像力遨遊的同時，還能近距離飽滿巴黎地標美景：凱旋門的壯闊景致。