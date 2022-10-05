周年慶熱戰！Global Mall抽百萬特斯拉 義享抽美國來回機票

高雄各百貨進入周年慶熱戰，Global Mall新左營車站歡慶17周年，10月6日起至19日推出「17一起GO。鐵道美食旅遊祭」，其中超級點數大樂透活動加碼抽價值175萬的特斯拉Model 3汽車。高雄義享時尚購物一周年慶也在6日開跑，消費者有機會抽中美國雙人來回機票等大獎。

Global Mall新左營車站17周年慶，消費即享線上線下雙回饋，滿2000最高送600，指定櫃位使用GMpay綁定Global Mall聯名卡，累計消費滿2000元最高送600元，其中400元實體電子商品禮券，200元Online抵用券，回饋上看30％。

業者指出，國境將解封，近期包括行李箱、休閒服飾、戶外用品業績明顯上揚，民眾可趁周年慶入手，購足旅遊配備。另Global Mall新左營車站為滿足高鐵商務客需求，10月中旬將在4樓將引進Le Phare共享辦公室，提供個人工作室、中小型會議室及大型空間租用。

鐵道美食旅遊祭期間，必勝客、手信坊等20家餐飲業推首5日17元限搶商品、買一送一、加17元多1件、扣17點兌好禮超值優惠。此外環球會員扣iMall點數30點即可兌換抽獎序號，獎品包括17萬環球禮券、iPhone14、eMOVING EM50電動機車、福容飯店住宿券、圓山大飯店松鶴廳午晚餐自助餐券等好禮，全台還會抽出一個名額，送出特斯拉。今年也與日本超人氣LINE貼圖「懶得『鳥』你」合作，送「懶得鳥你好想出國夾鏈袋」、「懶得鳥你暖暖毛毯」等多款獨家會員禮。

高雄義享時尚購物廣場明天起展開為期一個月的周年慶，首11日全館滿2000送300；採買精品、大家電、3C滿1萬送1500，最高可享18％超值回饋。業者也祭出抽美國雙人來回機等大獎。

義享指出，周年慶檔期中將串聯全館近400大品牌、攜手12大銀行，推出高達18％的電子商品禮券贈獎回饋，首周卡友禮推「高雄城市紀念杯」，每周則有限量首發的萌系CRAFTHOLIC宇宙人系列卡友禮。首11日全館累計消費滿2000元再加碼兌換100元電子餐飲購物金（每人每日限兌換500元），在精品、大家電、3C指定櫃位消費滿1萬元，送1500元電子商品券回饋(含1000元全館電子商品券及500元電子餐飲購物金)。