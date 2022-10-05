PORTER INTERNATIONAL質感黑勢力襲來！李函率性詮釋全新系列NEW HEAT JET BLACK袋包

即便你不曾入手過PORTER INTERNATIONAL產品，但必定對其包款有一定印象，帶點軍警風又具備俐落感，十之八九都是NEW HEAT系列，成為品牌經典熱銷包款，也奠定品牌在台灣袋包市場的半壁江山。然而，PORTER INTERNATIONAL不以此為滿，以NEW HEAT系列經典元素為基礎，在這季打造出進化版NEW HEAT JET BLACK系列袋包，不同於過往形象風格，並邀請潮模Kiwi李函與男友Jun共同以率性穿搭演繹，彰顯「執著、自信、品味」的精神。

從PORTER INTERNATIONAL替NEW HEAT JET BLACK系列拍攝的全新形象照，就能感受到與NEW HEAT系列，或是品牌過去的風格截然不同。PORTER INTERNATIONAL利用後現代主義的方式，透過獨特視角，讓包款的呈現方式，帶有神秘氛圍又有未來感，取代以往兼有文青氣息的時尚大片。之所以會有這樣的轉變，源自NEW HEAT JET BLACK系列是專為居住於城市的都會人們所打造，須隨場合的不同轉換身份與造型，因此袋包的配搭更要講究時髦、雋永以及方便使用等特色。全系列從皮夾、斜肩包、托特包到後背包等共24款，皆能符合上述特點，且無論男、女性都能找到合適包款。

利用後現代主義的方式，透過獨特視角，讓NEW HEAT JET BLACK系列包款的呈現方式，帶有神秘氛圍又有未來感。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

嶄新的NEW HEAT JET BLACK系列袋包，不僅有多元款式，最重要的是與NEW HEAT系列相比，如同其名稱，自袋身、內裡到五金配件都換上全黑質感新外裝。利用硬挺又強韌的面料製成包身，藉以提升耐用度；並設計多功能配件，提升包款機能性，像是經典配件MAGLITE手電筒、真皮鑰匙圈等。值得一提的是配搭的拋光拉鍊，讓順暢柔滑度更佳，有別於一般產品會有的粗糙感。加上中性外型設計，傳遞簡潔、時尚及都會概念，讓穿梭於繁忙城市的人們，不管是肩背或手提都能輕鬆融入各式場合穿搭。

嶄新的NEW HEAT JET BLACK系列袋包，如同其名稱，自袋身、內裡到 五金配件都換上全黑質感新外裝。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

這系列中最炙手可熱的款式，莫過於是男、女性皆可使用的橢圓斜肩包。不同一般斜肩包袋型，能增添更多造型層次的表現；且附有手提把，想手拿或背上肩，可隨意變換。雖然包身不大，但採用拉鍊式開闔前置拉鍊袋，內置簡易夾層，還在靠近身體的一側設計平口夾層，可以放置貼身物品，實用性不在話下。另外一款則是男性都會想入手的經典雙層斜肩包，有著這系列最招牌風格，搭配全黑外觀，更是搭配時的矚目焦點。採用雙主袋設計，甚至能放入一台14吋iPad的高機能收納性，外觀簡單低調，體現PORTER INTERNATIONAL一貫的時尚風格。而潮模Kiwi李函與男友Jun便從袋包的特色獲取靈感，兩人皆以黑色皮衣服飾來詮釋，呈現的視覺效果既呼應了系列名稱，還把大膽、果決又富有自信的形象結合，且讓觀看者難以忽視NEW HEAT JET BLACK系列包款的存在。

潮模Kiwi李函(右)以黑色皮衣造型，詮釋NEW HEAT JET BLACK系列橢圓斜肩包，4,750元；名模JUN(左)利用俐落黑色大衣搭配NEW HEAT JET BLACK系列經典雙層斜背包，6,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

除了中性的橢圓斜肩包與男款經典雙層斜肩包之外，NEW HEAT JET BLACK系列備受關注的還有機能方形後背包、兩用織帶斜肩包。對於需要更多收納空間的消費者來說，機能方形後背包是最佳搭配夥伴，能乘載一整天所需物品，包身兩側均有置物袋設計，任何小物都可收整。備有後置行李箱拉桿固定帶，在國境即將開放的此刻，更是出遊的必備款。其次，兩用織帶斜肩包，同樣是因應「小包」風潮而生，方便隨身攜帶，但容量升級，內置2個鈔票夾層，可完全取代皮夾。並使用能兼顧安全的全拉鍊式開闔配置，既有個性又獨特。

【NEW HEAT JET BLACK全系列商品】

潮模Kiwi李函演繹NEW HEAT JET BLACK系列兩用織帶斜肩包，4,150元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供