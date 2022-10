FRED首度回顧展 巴黎東京宮綻放85年輝煌光采

法國高級珠寶品牌FRED於巴黎東京宮盛大舉辦《FRED Joaillier Créateur depuis 1936》回顧展,這是品牌創立85年來首度完整展出過往歷史。展覽拆解連續時間軸,以創辦人Fred Samuel的經歷和特質,以及品牌重要風格為主題,透過12個展廳,展出共450件珠寶和寶石、300餘件從未曝光的典藏珠寶作品。「光」的概念貫穿其中,現場光影變幻且具互動性的展演方式,深入淺出介紹品牌,如此別開生面的展覽,像為驟然濕冷的巴黎劃入一道熱情耀眼的光芒。

打破陳規的還有本以現當代藝術展覽為主的東京宮,此次為FRED首度舉辦珠寶展。我們從高冷的建築一踏入展廳,即被如豔陽般光芒萬丈的Soleil d'Or黃鑽所震懾,這顆被列為全球最大車工鑽石中第52的黃鑽,當初重105.54克拉,由Fred Samuel長子Henri Samuel發現,在1977年底一次活動亮相,並由文豪海明威的孫女瑪歌海明威展演後便成為私人藏品,直到去年才重新回到FRED成為永久藏品並重新切割為101.57克拉的濃彩黃鑽,於展覽光華重現,是此次不能錯過的焦點。

熱愛海洋、擁抱生活

陽光、海洋、歡樂、生活趣味…這些充滿魅力的特色使FRED珠寶成為法國高級珠寶圈中的異數,其中關鍵正是創辦人Fred Samuel,接下來的數個展間,我們認識他隨父親經營寶石生意而在阿根廷出生的生平、愛情、家族、自立門戶,甚至是熱血從軍的生平,也能感受到他勇敢樂觀的個性與興趣。

其中對海洋的喜愛。使FRED自1936年創立以來對珍珠就情有獨鍾,而與兩個兒子都熱愛水上運動和帆船,則孕育出以船帆鋼索為靈感的代表性作品Force 10手鍊。在1966年時,這樣中性、運動休閒又風格時尚的設計不啻為珠寶界一項革命,現場以帆船夾板和海洋投影陳設歷史靈感和珠寶,別有意境。

1970年代的趣味廣告、巨型金鍊上展示以玩心將日用品做成的吊飾,以及當代藝術家合作的系列,還有於80年代推出的「The Fredy’s」─擁有各種運動裝束和角色造型的K金人偶珠寶,在在展露FRED珠寶充滿活力、反映現代生活精神的特質,最難得是以頂尖工藝技術創作珠寶,但又輕鬆流洩著日常以及幽默感,這正是FRED自諸多歷史悠久的高級珠寶品牌脫穎而出的特色。

從紅毯到皇室 從珠寶到擺飾

走在紅毯上穿過咔嚓聲此起彼落的閃光燈,我們來到FRED好萊塢傳奇的一頁,包括在電影《麻雀變鳳凰》中由茱莉亞羅勃茲配戴的紅寶石愛心珠寶、《007首部曲:皇家夜總會》以及影集《愛蜜莉在巴黎》女主角配戴的珠寶展出。還包括嫁入摩納哥王室的葛麗絲凱莉愛不釋手的豹型戒指以及專為天蠍座的她打造的蠍形墜飾。

此外,從中東到亞洲多國皇室也青睞FRED的珠寶藝術,最特別的是來自自尼泊爾國王與王后的訂單,自1960年代起迄今,歷經FRED家族三代傳人,包括Fred Samuel孫女,現為品牌副總裁暨藝術總監的Valérie Samuel都曾為尼泊爾王室服務,創造無數華麗之作。

FRED的設計創意不只有珠寶,還有鐘錶、提包、擺飾、棋組甚至是佩劍,最後幾間展廳,能一覽FRED豐富多元的作品以及珠寶製作的工藝歷程。透過寶石運用和活動靈巧的機制,讓作品都能反映出配戴或使用者者的風格與的個性。現場還可以虛擬方式試戴Monsieur Fred Inner Light系列作品,鼓勵觀眾也如Fred Samuel勇於嘗試、擁抱美麗,並能從「內在光芒」汲取能量。

展覽資訊

地點:巴黎東京宮(Palais de Tokyo Paris)

時間:2022年9月28日-10月24日

改寫規則的驚喜─Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列

隨首次回顧展揭幕,FRED同步發表最新的Monsieur Fred Inner Light高級珠寶系列,一如展覽的靈感核心,新系列珠寶也深受Fred Samuel獨特且光芒四射的個性與生平所啟發,共六個系列24件作品,每件都能看到大膽創意但又傳承品牌經典元素或符碼的設計,除了精選的珍貴寶石,幾乎每件都是可轉換式珠寶,而且容易搭配使用,將FRED風格中的休閒時尚及不拘形式的魅力發揮得淋漓盡致,更顛覆高級珠寶的既定規則。

新系列珠寶還隱含巧思,每件作品暗刻一句向Fred Samuel致敬且具有啟發性的箴言,旨在讓珠寶與配戴者產生親密連結;作品的色調光澤也各呼應一天某個時刻,「光」的概念再次貫穿;此外FRED從1936年開設首間精品店以來,拱門便是重要象徵,此次鑲嵌主石的新鑲爪上也呼應著拱門圖案。

珍珠寶石 述說海洋故事

Fred Samuel還在擔任學徒時就對珍珠一見傾心,並從1936年起將養殖珍珠作為品牌標誌,Creative Instinct系列是用珍珠說的海洋故事,歷時逾一年尋找搭配珍珠,並花150小時工時製作,才將上百顆白色南海珍珠和淡粉色Akoya珍珠及鑽石串起,捕捉海洋浪花與泡沫的瞬間,除了頸鍊,還有可從手腕戴至前臂的手環和雙指戒。

同樣是海洋,Joyful Attitude系列縱身潛入蔚藍海水,在白K金和藍色陽極氧化鈦金屬結構上一口氣採用鑽石、海藍寶石、綠松石、青金石、矽孔雀石、狄克石、方鈉石和珍珠母貝多種寶石,並於每顆寶石運用Sugarloaf等兩種車工技術,層次烘托出不同的藍色,彷彿馬賽克拼貼的地中海景色,軟如布料的項鍊與手鍊,還有可轉動盤面的戒指都令人驚艷。

Winning Spirit系列以奢華語彙詮釋品牌代表性的Force 10手鍊,Force 10原意為能阻礙航船出海的十級強風,因此也是強韌耐力的象徵,訴求男女都能配戴。新系列珠寶以白K金鑲嵌刻花珍珠母貝、鑽石、海藍寶石和藍寶石,除了精緻浮雕和完美漸變效果的寶石尋找不易,歷時六個月開發出擁有32切面的獨家FRED Hero車工鑽石,更是工藝與奢華的極致展現。密鑲鑽石的纜繩雙鍊項鍊除了可拆成頸鍊和胸針,也能連結成長達120公分斜掛在身上的長鍊。

Radiant Energy系列是陽光也是傳奇黃鑽Soleil d'Or的延續,以黃K金和白K金上交錯鑲嵌白鑽及黃鑽,系列包括長短不同的項鍊,不對稱的耳扣耳環以及可拆成兩件的戒指。

Generous Heart系列的愛心一眼讓人聯想到《麻雀變鳳凰》電影中那串知名項鍊,也是始終鼓舞著Fred Samuel的愛情與親情象徵,以白色珍珠母貝、瑪瑙、鑽石和黑漆製作的愛心鍊節項鍊,透過特別研發的隱藏搭扣可以變化長度,當作手鍊配戴,加上5個可翻轉的吊飾,以及也能改變長短與不對稱的耳環,混合搭配竟能變化出50種配戴方式。另有戒指和toi et moi神秘表。

無限符號 自信主宰幸運

三件珠寶都刻有「Create your luck」箴言的Faith in Destiny系列,不僅融合裝飾藝術風格,並結合無限符號與象徵幸運的數字8,,應Fred Samuel相信直覺,自信主宰命運的精神,珠寶採用顏色對比的白K金鑲嵌鑽石及黑漆與縞瑪瑙,搭配梨形車工藍寶石,優雅又有個性。

藉由嶄新高級珠寶系列,FRED副總裁暨藝術總監 Valérie Samuel以大膽改變常規的設計和配戴方式,帶出品牌精髓也呼應Fred Samuel精神與價值觀,戴上珠寶彷彿也與箇中訴求的大膽、愛、快樂、勇氣、能量及好運產生連結,獲得鼓舞啟發。