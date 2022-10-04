LINE TODAY推追劇聲量榜幫你避開雷劇 LINE TV月中起智慧電視免費看

LINE TODAY已成為許多民眾每天接觸新聞訊息的第一道入口，目前已與超過600家內容夥伴建立正式的商業授權合作，並持續深度經營娛樂內容，為了方便大眾查找、討論、交流，今年9月推出戲劇評分、評論功能，10月起更將陸續推出「電影聲量榜」和「追劇聲量榜」，涵蓋國內外電影、影集與節目，透過影視策展、幕後故事、網友評價、追劇投票、藝人專題、映後直播等，為觀眾創造一個討論娛樂影視作品的最佳聚集地。

此外，LINE TODAY也將開啟付費內容的服務，今年第4季將與讀墨合作銷售電子書，明年第1季與博斯開啟運動賽事的付費內容，未來持續擴大內容合作的廣度與形式，服務更多的用戶需求與更多的內容夥伴。

除了從LINE TODAY串連影音娛樂內容，LINE TV也持續推出原創作品，還有3部全新作品將陸續登場，包含10月8日正式開播的《歡迎光臨-等你來家1》，由林美秀、玖壹壹、動力火車、范少勳一起經營澎湖群島「員貝嶼」的旅宿，與當地居民一起社區改造；帶動台灣BL劇熱潮的《HIStory》系列第五季《遇見未來的你》也將於第四季開播。同時，LINE TV將與華視合作於明年開拍全新戲劇《華麗計程車行》，該劇改編自聯合文學出版的同名小說，從車行運將的視角詮釋台灣1970年代的社會背景，勢必將再引起全新風潮。

而喜歡用大螢幕追劇的使用者也有好消息，自10月15日起，LINE TV將提供一般會員於智慧型電視上免費觀看有廣告的720P精彩節目，付費會員則可觀賞更多高畫質的VIP專屬內容，後續也將陸續支援Android TV、Apple TV、與Samsung TV。