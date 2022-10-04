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限時4天買3送1！迷客夏「引引」4款日式蛋包飯新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
引引提供「唐揚雞日式咖哩蛋包飯」、「炸魚排日式咖哩蛋包飯」等4款飯食。圖／迷客夏提供
引引提供「唐揚雞日式咖哩蛋包飯」、「炸魚排日式咖哩蛋包飯」等4款飯食。圖／迷客夏提供

位於台南永康區、迷客夏的餐飲新品牌「引引InnInn」，除了主打的鍋燒意麵外，預計將於10月7日起，推出「唐揚雞日式咖哩蛋包飯」、「炸魚排日式咖哩蛋包飯」等4款飯類新品。為迎接雙十連假到來，引引也將推出「買3送1」的限時優惠，只要購買3碗鍋燒意麵，就贈送唐揚雞系列飯類新品1碗，現賺150元。

引引本次的飯食餐點，均採和風洋食風格。其中炊飯添加高湯、白精靈菇烹煮而成，醬料則是以高湯為基底，添加洋蔥、黑巧克力或是蕃茄製成的日式咖哩醬、蕃茄紅醬。外層則鋪上歐姆蛋，並搭配不同的炸物組合，共有「唐揚雞日式咖哩蛋包飯」、「唐揚雞蕃茄紅醬蛋包飯」、「炸魚排日式咖哩蛋包飯」、「炸魚排蕃茄紅醬蛋包飯」等4種品項。唐揚雞系列為150元，炸魚排系列則為170元。

為慶祝雙十國慶，10月7日至10月10日期間，凡消費3碗鍋燒意麵（包含乾拌麵，口味不拘），免費送「唐揚雞日式咖哩蛋包飯」或「唐揚雞蕃茄紅醬蛋包飯」任一碗。

迷客夏新品牌「引引InnInn」推出4款飯類新品。圖／迷客夏提供
迷客夏新品牌「引引InnInn」推出4款飯類新品。圖／迷客夏提供
引引推出購買3碗鍋燒意麵，就贈送唐揚雞系列飯類新品1碗的優惠。圖／迷客夏提供
引引推出購買3碗鍋燒意麵，就贈送唐揚雞系列飯類新品1碗的優惠。圖／迷客夏提供

洋蔥 台南 國慶

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