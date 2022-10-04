聯名大爆發！vacanza x plain-me、BONNY&READ X寶可夢

聯名就是擁有1+1大於2的力量。從未推出飾品的台灣著名服裝品牌plain-me與飾品品牌vacanza聯手推出男女日常可配戴的鋼質飾品搶攻中性市場，並邀請金曲歌后魏如萱詮釋帥氣浪漫雙重形象，詮釋剛柔並濟的主題。全系列以低敏耐用的316L鋼作為主素材，日常銀、仿舊黑雙色為主，並在飾品上雷射雕刻的力量小語為配戴者增添勇氣與力量。中性簡約的設計在尺寸上設定2至3段，可單一配戴或交換配戴，不論性別都能輕鬆無負擔混搭出自己的個性。

而另以主打平價的流⾏飾品品牌BONNY & READ，特別與老少閒宜的寶可夢（Pokémon）合作，推出台灣個寶可夢系列飾品，包括大受歡迎的角色皮卡丘、卡比獸、胖丁、伊布、甚至精靈球等，共超過20款耳飾、手鍊、戒指、項鍊、⼝罩鍊、甚至連擺放飾品的飾品盤都一應俱全。除了彩⾊手⼯滴釉上色的彩色款，也特別推出⾼質感鍍⽩⾦與鍍18K⾦的款式，走大人風也能戴出童心。同時更針對台灣北中南三區推出小火龍、妙蛙種⼦、傑尼⿔區域限定手鍊吊墜，以及官網限定的可達鴨和皮卡丘剪影⼿鍊。凡購買寶可夢系列列滿2,250元還加碼贈送寶可夢帆布包，讓粉絲買到手軟。 BONNY&READ X Pokémon寶可夢造型髮圈組胖丁與伊布款，390元。圖／BONNY&READ提供 BONNY&READ X Pokémon寶可夢精靈球項鍊組銀色款，1609元。圖／BONNY&READ提供 BONNY&READ X Pokémon寶可夢皮卡丘口罩鍊，489元。圖／BONNY&READ提供 中性風當道！魏如萱演繹帥氣浪漫不同造型vacanza x plain-me聯手搶攻中性市場。圖／vacanza提供 vacanza x plain-me剛柔並濟流線圓弧316L鋼手環，850元。圖／vacanza提供 BONNY&READ X Pokémon寶可夢皮卡丘金屬耳環，739元。圖／BONNY&READ提供 vacanza x plain-me剛柔並濟經典316L鋼長項鍊，1,180元。圖／vacanza提供 BONNY&READ X Pokémon滿額贈寶可夢隨身帆布袋。圖／BONNY&READ提供 plain-me與vacanza聯手推出男女日常可配戴的鋼質飾品搶攻中性市場，邀請金曲歌后魏如萱詮釋帥氣浪漫雙重形象。圖／vacanza提供