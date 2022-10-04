聯名大爆發！vacanza x plain-me、BONNY&READ X寶可夢
聯名就是擁有1+1大於2的力量。從未推出飾品的台灣著名服裝品牌plain-me與飾品品牌vacanza聯手推出男女日常可配戴的鋼質飾品搶攻中性市場，並邀請金曲歌后魏如萱詮釋帥氣浪漫雙重形象，詮釋剛柔並濟的主題。全系列以低敏耐用的316L鋼作為主素材，日常銀、仿舊黑雙色為主，並在飾品上雷射雕刻的力量小語為配戴者增添勇氣與力量。中性簡約的設計在尺寸上設定2至3段，可單一配戴或交換配戴，不論性別都能輕鬆無負擔混搭出自己的個性。
而另以主打平價的流⾏飾品品牌BONNY & READ，特別與老少閒宜的寶可夢（Pokémon）合作，推出台灣個寶可夢系列飾品，包括大受歡迎的角色皮卡丘、卡比獸、胖丁、伊布、甚至精靈球等，共超過20款耳飾、手鍊、戒指、項鍊、⼝罩鍊、甚至連擺放飾品的飾品盤都一應俱全。除了彩⾊手⼯滴釉上色的彩色款，也特別推出⾼質感鍍⽩⾦與鍍18K⾦的款式，走大人風也能戴出童心。同時更針對台灣北中南三區推出小火龍、妙蛙種⼦、傑尼⿔區域限定手鍊吊墜，以及官網限定的可達鴨和皮卡丘剪影⼿鍊。凡購買寶可夢系列列滿2,250元還加碼贈送寶可夢帆布包，讓粉絲買到手軟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言