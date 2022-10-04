黑色控必買！IKEA攜手電音天團推聯名 再推環保新玩偶

喜愛潮流設計的人中，有許多是黑色控，IKEA攜手瑞典電音天團Swedish House Mafia，聯名推出OBEGRÄNSAD系列，整體以黑色系為主，更顯潮流與個性，包括工作桌、椅子、支架等，滿足工作與日常生活的需求；而IKEA同樣重視永續環保，首度採用廢棄海洋塑料打造出BLÅVINGAD海洋系列，包括有抱枕、寢織品、玩偶、背包與收納袋等家飾品。

IKEA與Swedish House Mafia合作的聯名系列，靈感來自錄音室，也是各種創意與靈感來源的地方，得考慮視覺與觸覺，並結合了鋼質金屬與絨毛，用觸覺開啟無限想像力。推出的書桌/工作桌，附有可移動式音響架，還能收納鼠與鍵盤，特別推出的喇叭架底部特別的旋鈕設計，能直接外加於現有的工作桌上擺放音響；筆記型電腦支架全黑設計一看就愛上，而層架組為居家設計，帶來黑色潮流感。

最多人喜愛的扶手椅，採用一體成形的曲線椅面，放在房間或客廳中，馬上增添設計感，而靠枕、萬用毯採用舒服的絨毛觸感，在創作之餘，還有滿滿的療癒感，隨身使用的斜肩背包，將成為街頭最潮代表。

另一BLÅVINGAD海洋系列，特別適合小朋友使用，且提早讓孩童開始在意海洋污染的議題，該系列採用海岸線往內陸50公里的地區所收集的廢棄海洋塑料，回收再製成此系列使用的聚酯纖維，並將其融合至抱枕玩偶中。