詠嘆植栽之美 ISSEY MIYAKE斑斕毛織特展令冬日也繽紛

當資訊過度爆炸、地球過度開發的同時，曾有生物學家主張，未來要讓地球復育的契機，或就藏在靜態的植物種子中。ISSEY MIYAKE 22秋冬從植物中得到靈感與實際色彩，巧妙融合羊毛與棉，推出「斑斕毛織（GROW）」系列，並於麗晶精品帶來一場關於織料的空靈特展。

ISSEY MIYAKE現任設計師近藤悟史，以創辦人三宅一生「一塊布」的概念出發，使用最簡約的剪接與裁片，務求讓浪費減至最低。22秋冬的「斑斕毛織」系列則將植物、蔬果萃取成汁，再將織物於提花圓機上進行編織，其外層為羊毛、裡層為棉，並透過精準的溫度控制，令兩者融合、皺縮，進而產生立體的筆刷質地。

全系列並可再略分為毛織與織褶系列，包含斑斕毛織西裝綁帶大衣、織褶高領長袖上衣、毛織高領拉鍊外套、毛織高領開釦大衣等多款單品。同時ISSEY MIYAKE秋冬另推出包含使用日本傳統shiborizome紮染技法的果芯引染系列、帶有亮眼翠綠的飛葉揚褶系列、或韻舞針織、葉絨麻織、栗松麻織等多個系列，透過色彩與技法的呈現，感受隨季節更迭的和風歲時之美。