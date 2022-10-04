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蔡詩芸演繹鎮金店秋冬大片 時尚設計金飾走入現代生活

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Just Gold鎮金店品牌代言人蔡詩芸遠赴澳洲雪梨拍攝2022秋冬形象大片。圖／鎮金店提供
Just Gold鎮金店品牌代言人蔡詩芸遠赴澳洲雪梨拍攝2022秋冬形象大片。圖／鎮金店提供

以黃金首飾引領潮流的鎮金店（Just Gold），釋出本季由品牌代言人蔡詩芸 Dizzy 遠赴澳洲拍攝 2022 秋冬形象大片，藉由影片傳遞Just Power of Women真女性的正能量。在影片中，蔡詩芸配戴鎮金店秋冬新品「祝福環繞」，以串起的圓圈寓意著愛情、事業、家庭等每種不同祝福，並以金屬線條象徵絲帶，代表著禮物盒上的緞帶，有著開禮物的意涵，盼望收到祝福的人能夠像拆禮物般得到驚喜。而秋冬新作「頌讚純金」系列，則以硬金鏤空工藝打造生命力主題，運用植物藤蔓、蕨類攀附的特徵，精緻地臨摹出植物溫柔而堅韌的樣貌，呼應真女人堅強、不屈、有活力的性格。

周大福推出的「傳承」 系列結合文化精髓和現代美學以傳統古法黃金工藝手工打造，飾品紋路清晰而自然，雕形飽滿，保留黃金原有的潤澤質感，龍飛鳳舞黃金吊墜設計富有祝福含意，龍與鳳的動態展現與打扮充滿活力。「舞蝶千秋」 黃金吊墜以五彩飛舞的蝴蝶搭配花朵，「富貴福祿」黃金吊墜則是寓意吉祥的牡丹花搭配飽滿的葫蘆，柔美幹練風格兼具。 系列最新款式戒指以琺瑯工藝為傳統黃金單品添上色彩，配搭發財等具有美好寓意的象徵圖案，將祝福融入日常穿搭。

Just Gold鎮金店品牌代言人蔡詩芸遠赴澳洲雪梨拍攝2022秋冬形象大片。圖／鎮金店提供
Just Gold鎮金店品牌代言人蔡詩芸遠赴澳洲雪梨拍攝2022秋冬形象大片。圖／鎮金店提供
周大福傳承系列「招財進寶」青龍黃金戒指、「福慧綿綿」黃金戒指、「六字箴言」黃金戒指。圖／周大福提供
周大福傳承系列「招財進寶」青龍黃金戒指、「福慧綿綿」黃金戒指、「六字箴言」黃金戒指。圖／周大福提供
周大福傳承系列手鍊戒指「如意」黃金手鍊、「玉環如意」黃金手鍊、戒指。圖／周大福提供
周大福傳承系列手鍊戒指「如意」黃金手鍊、「玉環如意」黃金手鍊、戒指。圖／周大福提供
鎮金店FW新品祝福環繞純金吊墜不含鍊，11,800元。圖／鎮金店提供
鎮金店FW新品祝福環繞純金吊墜不含鍊，11,800元。圖／鎮金店提供
鎮金店FW新品祝福環繞純金戒指，19,800元。圖／鎮金店提供
鎮金店FW新品祝福環繞純金戒指，19,800元。圖／鎮金店提供
鎮金店FW新品祝福環繞純金耳環，23,800元。圖／鎮金店提供
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周大福傳承系列「龍飛鳳舞」吊墜，圖／周大福提供
周大福傳承系列「龍飛鳳舞」吊墜，圖／周大福提供

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