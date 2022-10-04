聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡詩芸演繹鎮金店秋冬大片 時尚設計金飾走入現代生活
以黃金首飾引領潮流的鎮金店（Just Gold），釋出本季由品牌代言人蔡詩芸 Dizzy 遠赴澳洲拍攝 2022 秋冬形象大片，藉由影片傳遞Just Power of Women真女性的正能量。在影片中，蔡詩芸配戴鎮金店秋冬新品「祝福環繞」，以串起的圓圈寓意著愛情、事業、家庭等每種不同祝福，並以金屬線條象徵絲帶，代表著禮物盒上的緞帶，有著開禮物的意涵，盼望收到祝福的人能夠像拆禮物般得到驚喜。而秋冬新作「頌讚純金」系列，則以硬金鏤空工藝打造生命力主題，運用植物藤蔓、蕨類攀附的特徵，精緻地臨摹出植物溫柔而堅韌的樣貌，呼應真女人堅強、不屈、有活力的性格。
周大福推出的「傳承」 系列結合文化精髓和現代美學以傳統古法黃金工藝手工打造，飾品紋路清晰而自然，雕形飽滿，保留黃金原有的潤澤質感，龍飛鳳舞黃金吊墜設計富有祝福含意，龍與鳳的動態展現與打扮充滿活力。「舞蝶千秋」 黃金吊墜以五彩飛舞的蝴蝶搭配花朵，「富貴福祿」黃金吊墜則是寓意吉祥的牡丹花搭配飽滿的葫蘆，柔美幹練風格兼具。 系列最新款式戒指以琺瑯工藝為傳統黃金單品添上色彩，配搭發財等具有美好寓意的象徵圖案，將祝福融入日常穿搭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言