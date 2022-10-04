Dickies聯名街牌Brain Dead系列 東區工裝概念店獨家販售

去年美式休閒品牌Dickies與街頭潮流品牌Brain Dead首次合作，於洛杉磯打造第一家實體店面「Fabrications」，今年雙品牌再度攜手，以「復古塗鴉丹寧」與「翻玩經典工裝」主題，推出8款單品，並限定於4月才開幕的東區「工裝概念」店販售。

擅長翻玩的Brain Dead為聯名系列，特別以鮮豔的橘色為底色，將品牌經典側臉圖騰戴上印有Dickies Logo的工作帽，創造專屬標籤。系列中的復古塗鴉丹寧系列外套與工裝牛仔褲，運用噴墨與漂色刷染手法，將顏料渲染在丹寧布料上，結合Brain Dead鮮明的個性刺繡圖繪，字樣與布章點綴於服飾設計中；丹寧外套也設計實用的大口袋搭配質感黃銅鈕扣，增添粗獷感，而牛仔工裝褲上則附有可拆卸式的圍裙設計，別具巧思。同時選定Dickies招牌商品艾森豪威爾夾克與874工裝褲，利用繽紛的藍、綠配色重塑經典的工裝服飾，體現Brain Dead透過此次聯名向Dickies百年工裝文化致敬。

帽飾品牌KANGOL今年與首次與FACETASM聯手，就選定了經典鐘型帽搭配Faux Fur材質打造中性帽款。圖／俊嶽提供

另外，被稱為是真正屬於這個世代的設計師，同時也是FACETASM創辦人的落合宏理 Hiromichi Ochiai過去曾參與巴黎及米蘭時裝周，對日本時裝潮流界具有影響力。而帽飾品牌KANGOL今年與首次與FACETASM聯手，就選定了經典鐘型帽搭配Faux Fur材質打造中性帽款，正面為袋鼠Logo另一面則是FACETASM充滿未來幾何感的標誌，共推黑色、亮麗的天空藍及香檳紫三種顏色。

擅長翻玩的Brain Dead為聯名系列，特別以鮮豔的橘色為底色，將品牌經典側臉圖騰戴上印有Dickies Logo的工作帽，創造專屬標籤。圖／Dickies提供

Dickies╳Brain Dead聯名系列工裝褲3,580元。圖／Dickies提供

Dickies╳Brain Dead聯名系列牛仔褲5,380元。圖／Dickies提供