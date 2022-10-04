婁峻碩虹彩髮色潮站台Pandora 聯名珠寶平價百搭

藝術、珠寶，雖然都帶有珍貴的意念，但其實也可以很為平價、平實地擁有。丹麥珠寶品牌Pandora與普普藝術家Keith Haring合作，以多元共榮理念與塗鴉藝術為靈感，結合925純銀、琺瑯與PVD金，今日並邀請新生代男星婁峻碩站台。

婁峻碩表示，他原本就很欣賞Keith Haring的設計，包含粗線條、愛心都很有特色，尤其「這個系列很平易近人，又可以讓大家穿戴在身上。」他並特別推薦，這次的飾品因為相當百搭，也特別推薦送給另一半。而他今日造型更穿上全黑造型，並在彩色襯衫內配戴上兩條的Keith Haring X Pandora聯名項鍊。同時雙手也配戴了聯名戒指、項鍊，展現百搭與中性風格。