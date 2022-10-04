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婁峻碩虹彩髮色潮站台Pandora 聯名珠寶平價百搭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
婁峻碩表示，他原本就很欣賞Keith Haring的設計，包含粗線條、愛心都很有特色，尤其聯名系列很平易近人，又可以讓大家穿戴在身上。記者王聰賢 / 攝影
婁峻碩表示，他原本就很欣賞Keith Haring的設計，包含粗線條、愛心都很有特色，尤其聯名系列很平易近人，又可以讓大家穿戴在身上。記者王聰賢 / 攝影

藝術、珠寶，雖然都帶有珍貴的意念，但其實也可以很為平價、平實地擁有。丹麥珠寶品牌Pandora與普普藝術家Keith Haring合作，以多元共榮理念與塗鴉藝術為靈感，結合925純銀、琺瑯與PVD金，今日並邀請新生代男星婁峻碩站台。

婁峻碩表示，他原本就很欣賞Keith Haring的設計，包含粗線條、愛心都很有特色，尤其「這個系列很平易近人，又可以讓大家穿戴在身上。」他並特別推薦，這次的飾品因為相當百搭，也特別推薦送給另一半。而他今日造型更穿上全黑造型，並在彩色襯衫內配戴上兩條的Keith Haring X Pandora聯名項鍊。同時雙手也配戴了聯名戒指、項鍊，展現百搭與中性風格。

Keith Haring X Pandora全系列共有12款飾品，將Kering Haring筆下的經典元素如：吠叫的狗狗、天使寶寶與粗黑線條融會貫通。也由於Keith Haring倡議「藝術為眾人存在」，全系列價格也相對親民，包含項鍊、手鍊、串飾、戒指、耳環，價格自2,480元至9,980元不等。系列已從即日起發行，採期間販售，直至2022年12月31日為止，可洽全省台北、中壢、桃園、新竹、台中、台南、高雄等品牌專賣店。

婁峻碩今日造型穿上全黑造型，並在彩色襯衫內配戴上兩條的Keith Haring X Pandora聯名項鍊，同時雙手也配戴了聯名戒指、項鍊，展現百搭與中性風格。記者王聰賢 / 攝影
婁峻碩今日造型穿上全黑造型，並在彩色襯衫內配戴上兩條的Keith Haring X Pandora聯名項鍊，同時雙手也配戴了聯名戒指、項鍊，展現百搭與中性風格。記者王聰賢 / 攝影
Keith Haring x Pandora奔跑心形人針式耳環，3,980元。圖 / Pandora提供
Keith Haring x Pandora奔跑心形人針式耳環，3,980元。圖 / Pandora提供
Keith Haring x Pandora雙色金屬扭動人像T字釦項鏈，9,980元。圖 / Pandora提供
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Keith Haring x Pandora特殊包裝盒。圖 / Pandora提供
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Keith Haring x Pandora 首度藝術家聯名系列，將採期間限定販售，直至2022年12月31日為止。圖 / Pandora提供
Keith Haring x Pandora 首度藝術家聯名系列，將採期間限定販售，直至2022年12月31日為止。圖 / Pandora提供
藝術家Keith Haring。圖 / Pandora提供
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