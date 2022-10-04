美式酒花佐柑橘香　元智大學全國化工啤酒競賽奪三冠

元智大學化材系於2018年起開設「精釀啤酒」創客課程，並設立國內大專校院中第一間精釀啤酒成果分享室（Lango Bar）。近日台灣化學工程學會舉辦2022全國化工啤酒釀造創意競賽，元智大學化材系主任藍祺偉領軍，帶領學生摘下學術實驗組、深色組和淡色組三項第一名。

元智大學化材系藍祺偉主任及廖建勛教授帶領學生柯義政等六名學生，參加2022全國化工啤酒釀造創意競賽，在全國大專院校眾多參賽隊伍中，分別以「梅杜莎」獲得學術實驗組競賽第一名；「Sour berry」獲得學術實驗組競賽第二名；「KU KU SAU」與「Not Yet」分別獲得深色組與淡色組第一名。

化材系主任藍祺偉表示，學術實驗組第一名的「梅杜莎」，其創作理念是將喜歡的水果加入啤酒中，釀造出初喝啤酒的人比較能接受的酒，具備淡淡的莓果香甜味，配上啤酒花微微的苦澀味，並擁有強烈的氣泡感，屬於清爽型的啤酒；啤酒花選用Cascade瀑布啤酒花，釀造時加入有機莓果醬，並於二酵時加入有機櫻桃汁，讓酒體帶有櫻桃淡香與微微的粉色。

學生柯義政則研發「Sour berry」，酒體呈現飽滿酒紅色、口感甜苦平衡，摘下學術實驗組第二名。柯義政說，起初看到一支特別的酵母，想要結合自己的喜好創作水果酸啤，在查詢相關資料期間，發現了一個從未見過的風格奶昔Milkshake IPA，於是抱持好奇的心態，釀造此次的作品。

柯義政說，Sour berry在溫度較低、氣泡較強時，能感受到較為清爽的風味；溫度上升，氣泡消散時，品嚐則有種紅酒的丹寧感，別有一番風味。

由柯義政與教授廖建勛共同研發的「Not Yet」，獲得淺色組競賽第一名。柯義政表示，團隊選用了美式酒花、花香與柑橘調性，加上清爽的酒體，讓尾韻更悠長。整體以酒花風味為主，但卻沒有酒花帶來的強烈苦味，也能享受到濃郁的酒花香氣。在取名時也因為此作品需要較長的釀製時間，對此使用「Not Yet」這個名字作為提醒。

藍祺偉表示，釀酒需結合生物技術、化學與材料的科學，精釀啤酒更是融入創作元素，提昇啤酒內涵及文化的專業工程技術，希望透過課程讓學生學習生物、材料、化學及工程整合等知識，並以職人精神，釀出多層次且多元的口感及風味。

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