不怕機票變貴！SOGO京都展、新光三越日本展逛滿吃足

國境解封在即，疫後國際商務往來將恢復軌道，SOGO忠孝館睽違2年多時間再度與日本京都府合作，推出SOGO秋季和風節「京都展」，即日起至10月16日在12樓活動會館登場。在京都府協力下，今年品牌數量較疫情年更多，共集結75家品牌，其中京都占27家，初登場8家、10家實演料理，SOGO和風節一出手，照例登場首日，就吸引許多老主顧、鐵粉，特別帶著行李箱來大肆採購。

迎來疫後解封第一場和風節，SOGO京都也難得的帶來8家初登場話題品牌，帶來新鮮感，包括：將抹茶與乾燥草莓兩大討喜結合、「舞妓の茶本舖」的抹茶草莓可可球，酸酸甜甜的好吃程度，容易一顆接著一顆；來自京都的「Patisserieれれれ」帶來伊根滿開酒粕磅蛋糕；創業於大正8年的京都糖菓店「大文字飴本舗」，是京都市內一家販售傳統糖果的專賣店，這次帶來彈珠糖、蘋果糖、京手鞠糖等一系列京都傳統糖果。創立於1919年的大阪「長崎堂」除了有經典長崎蛋糕，也帶來與大阪丸福珈琲店聯名款，在SOGO可買到原味、咖啡及抹茶3種口味。

此外，也有多家日本關西必買伴手禮抵台，像是大阪浜美屋旗下品牌「宇治式部鄉」（也是「小倉山莊」姊妹品牌）這回帶來人氣仙貝，還有8種經典口味可一次滿足。京都的百年老店「鶴屋吉信」，帶來經典伴手禮鶴屋吉信小羊羹組及京紅最中餅；「鼓月」則帶來千壽仙貝；「おたべ」帶來巧克力八橋餅及抹茶巧克力八橋餅兩種選擇。

初登場職人美食，則有來自大阪的「牛丼チャンピオン」推出的各式丼飯。另有主顧客喜愛的京都「串仟」，端出各式炸物。來自北海道的「雞先生」推出柚子胡椒讚岐雞塊；以及大阪的「鳴神本舖」，帶來新口味中華風麻婆章魚燒。現場好吃好買，10月4日至10月5日當日累計消費滿1千元，還可兌換和風櫻花陶瓷砂鍋一個。

另一頭，新光三越台北南西店即日起10月11日也在一館9樓活動會館推出日本展，特搜近40家日本人氣伴手禮，包括日本三大百年名物，御用甜品「虎屋」推出的羊羹，「小倉山莊」以米菓表現日本四季的小倉山春秋禮盒，含有8種不同迷你小仙貝；「烏雞庵」的貴氣烏骨雞金箔蛋糕，使用烏骨雞雞蛋製作綿密海綿蛋糕，搭配表層鑲上一層金箔，送禮或自己吃都很氣派。