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秘藏logo的中性風設計！DE BEERS全新RVL戴出個性
字母logo是跨越各種語言和文化都能讓人理解的經典符號之一。De Beers最新珠寶系列De Beers RVL，從品牌的monogram字母圖案組合汲取靈感，融入「D」和「B」 字母的輪廓雕刻於金屬 之上，構成類似密碼般的線條，從側面看則彷彿像是齒輪的形狀，象徵一個人的獨特本真個性必須被深刻挖掘才能發現。這個大膽摩登的全新系列，混合運用了不同的金屬材質，共包含四款18K白金搭配鑽石的設計，以及三款以黑色鈦金屬和18K玫瑰金打造的作品。全系列於2022年10月起在全球De Beers精品店和debeers.com線上官方網站發售。
這季中性的De Beers RVL，18K白金款式作品包含：一款裝飾一排排的密釘鑲鑽石的八角形圖案吊墜項鍊；同樣鑲有鑽石線條的18K白金手環，搭配黑色打結絲繩，散發出城市旅行者的自在氣息；兩款戒指中，一款為造型搶眼的圖章戒指和一款窄版戒指。造型流暢、質感精緻，每件作品都彰顯著簡約而自信的個性宣言，富含隱藏的獨特寓意。
系列中運用黑色鈦金屬和18K玫瑰金所打造的三件作品則包含：吊墜項鍊、手環和戒指，線條圖案由鈦金屬中的凹槽構成，凹槽線條上飾有18K玫瑰金，與拉絲紋路表面的黑色鈦金屬形成光影上的對比。這三款作品在內側的De Beers logo字旁，都鑲有一顆隱藏的鑽石，只有配戴者才知道它的存在。全系列的設計都可以互相混搭疊戴，提供多元的創意風格選擇。
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