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秘藏logo的中性風設計！DE BEERS全新RVL戴出個性

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers最新珠寶系列De Beers RVL系列於2022年10月起在全球De Beers精品店和debeers.com線上官方網站發售。圖／De Beers提供
De Beers最新珠寶系列De Beers RVL系列於2022年10月起在全球De Beers精品店和debeers.com線上官方網站發售。圖／De Beers提供

字母logo是跨越各種語言和文化都能讓人理解的經典符號之一。De Beers最新珠寶系列De Beers RVL，從品牌的monogram字母圖案組合汲取靈感，融入「D」和「B」 字母的輪廓雕刻於金屬 之上，構成類似密碼般的線條，從側面看則彷彿像是齒輪的形狀，象徵一個人的獨特本真個性必須被深刻挖掘才能發現。這個大膽摩登的全新系列，混合運用了不同的金屬材質，共包含四款18K白金搭配鑽石的設計，以及三款以黑色鈦金屬和18K玫瑰金打造的作品。全系列於2022年10月起在全球De Beers精品店和debeers.com線上官方網站發售。

這季中性的De Beers RVL，18K白金款式作品包含：一款裝飾一排排的密釘鑲鑽石的八角形圖案吊墜項鍊；同樣鑲有鑽石線條的18K白金手環，搭配黑色打結絲繩，散發出城市旅行者的自在氣息；兩款戒指中，一款為造型搶眼的圖章戒指和一款窄版戒指。造型流暢、質感精緻，每件作品都彰顯著簡約而自信的個性宣言，富含隱藏的獨特寓意。

系列中運用黑色鈦金屬和18K玫瑰金所打造的三件作品則包含：吊墜項鍊、手環和戒指，線條圖案由鈦金屬中的凹槽構成，凹槽線條上飾有18K玫瑰金，與拉絲紋路表面的黑色鈦金屬形成光影上的對比。這三款作品在內側的De Beers logo字旁，都鑲有一顆隱藏的鑽石，只有配戴者才知道它的存在。全系列的設計都可以互相混搭疊戴，提供多元的創意風格選擇。

全新De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石吊墜項鍊，17萬6,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石吊墜項鍊，17萬6,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL黑色鈦金屬與18K玫瑰金戒指，28,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL黑色鈦金屬與18K玫瑰金戒指，28,000元。圖／De Beers提供
（由左至右）De Beers RVL黑色鈦金屬與18K玫瑰金戒指，28,000元；De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石戒指，14萬3,000元；De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石圖章戒指，16萬4,000元。圖／De Beers提供
（由左至右）De Beers RVL黑色鈦金屬與18K玫瑰金戒指，28,000元；De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石戒指，14萬3,000元；De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石圖章戒指，16萬4,000元。圖／De Beers提供
（由上至下）De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石吊墜項鍊，17萬6,000元；De Beers RVL黑色鈦金屬與18K玫瑰金吊墜項鍊，68,000元。圖／De Beers提供
（由上至下）De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石吊墜項鍊，17萬6,000元；De Beers RVL黑色鈦金屬與18K玫瑰金吊墜項鍊，68,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石絲繩手環，86,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石絲繩手環，86,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石圖章戒指，16萬4,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石圖章戒指，16萬4,000元。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列可自由堆疊配戴。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列可自由堆疊配戴。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列可自由堆疊配戴創造個人風格。圖／De Beers提供
De Beers RVL系列可自由堆疊配戴創造個人風格。圖／De Beers提供
（由上至下）De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石吊墜項鍊，17萬6,000元；De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石戒指，14萬3,000元。圖／De Beers提供
（由上至下）De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石吊墜項鍊，17萬6,000元；De Beers RVL 18K白金密釘鑲鑽石戒指，14萬3,000元。圖／De Beers提供

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