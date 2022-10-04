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BioMask繽紛快閃選品店登場！推「芝麻街」聯名口罩

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
BioMask攜手美式經典角色「芝麻街」推出聯名口罩系列，以大膽的紅、藍、黃、綠相對應著各角色的性格，搶眼大頭款加深各角色的特性。圖／BioMask提供
BioMask攜手美式經典角色「芝麻街」推出聯名口罩系列，以大膽的紅、藍、黃、綠相對應著各角色的性格，搶眼大頭款加深各角色的特性。圖／BioMask提供

BioMask本年度首間實體快閃選品店在台北信義新光三越A11一樓登場，即日起至10月27日打造期間限定的繽紛快閃選品屋，展示各類型聯名產品，包括15款莫蘭迪色系、蠟筆小新、卡娜赫拉的小動物等，每天皆有新陳列，更攜手美式經典角色以及潮流人士最愛的「芝麻街」推出多角色聯名口罩，無論是高調搶眼的角色大頭款口罩、低調小icon的極簡純白款、或是滿版印花的迷你版，BioMask將「芝麻街」各個角色的個性活靈活現。品牌快閃店期間祭出全館不分款式買5盒送5盒的超殺優惠，10盒只要925元，購買優惠組合皆可參加瑤珠機抽獎活動。

「芝麻街」裡的經典4大角色Elmo、Cookie Monster、Big Bird、Oscar各有鮮明個性，BioMask的設計靈感以大膽的紅、藍、黃、綠相對應著各角色的性格，以時下潮人喜愛的搶眼大頭款加深各角色的特性；平面款式則有低調純白的小icon款，將角色藏在口罩左上角。此外，「芝麻街」口罩更有兒童S、兒童M（成人小臉也適用）兩種規格，將各角色縮小並以Q版印花的方式排列。

BioMask「芝麻街」聯名款口罩包括韓版立體款、成人平面款、兒童立體版型，每盒內含10片口罩，單盒售價為185元，每盒更附贈角色的造型貼紙一張。除了台北信義新光三越A11快閃店的買5盒送5盒特價925元的優惠方案之外，電商平台則有任選3盒10入口罩最低299元起，「芝麻街」聯名口罩即日起於PChome 24小時購物、momo購物網、大樹健康購物網限量同步販售。

BioMask繽紛快閃選品店日日有驚喜，每天將會陳列不同的聯名口罩。快閃店期間推出買5盒送5盒的超值週年慶優惠組合，包括蠟筆小新款、莫蘭迪系列、新品「芝麻街」系列等，全館皆可混搭任選。

BioMask「芝麻街」聯名款口罩包括韓版立體款、成人平面款、兒童立體版型等，每盒內含10片口罩，單盒售價為185元，每盒更附贈角色的造型貼紙一張。圖／BioMask提供
BioMask「芝麻街」聯名款口罩包括韓版立體款、成人平面款、兒童立體版型等，每盒內含10片口罩，單盒售價為185元，每盒更附贈角色的造型貼紙一張。圖／BioMask提供
BioMask首間繽紛快閃選品店即日起至10月27日在台北信義新光三越A11一樓登場，祭出口罩買5盒送5盒的超殺優惠。圖／BioMask提供
BioMask首間繽紛快閃選品店即日起至10月27日在台北信義新光三越A11一樓登場，祭出口罩買5盒送5盒的超殺優惠。圖／BioMask提供
BioMask攜手美式經典角色「芝麻街」推出聯名口罩系列，將芝麻街各個角色的個性活靈活現，推出大膽、低調、Q版等多重風格。圖／BioMask提供
BioMask攜手美式經典角色「芝麻街」推出聯名口罩系列，將芝麻街各個角色的個性活靈活現，推出大膽、低調、Q版等多重風格。圖／BioMask提供
BioMask莫蘭迪系列口罩共有多達15色選擇。圖／BioMask提供
BioMask莫蘭迪系列口罩共有多達15色選擇。圖／BioMask提供
BioMask攜手美式經典角色「芝麻街」推出角色聯名口罩系列。圖／BioMask提供
BioMask攜手美式經典角色「芝麻街」推出角色聯名口罩系列。圖／BioMask提供
BioMask攜手美式經典角色「芝麻街」推出聯名口罩系列。圖／BioMask提供
BioMask攜手美式經典角色「芝麻街」推出聯名口罩系列。圖／BioMask提供
BioMask快閃店登場之際，更攜手美式經典角色以及潮流人士最愛的「芝麻街」，推出多角色聯名口罩。圖／BioMask提供
BioMask快閃店登場之際，更攜手美式經典角色以及潮流人士最愛的「芝麻街」，推出多角色聯名口罩。圖／BioMask提供
BioMask繽紛快閃選品店日日有驚喜，每天將會陳列不同的聯名口罩。圖／BioMask提供
BioMask繽紛快閃選品店日日有驚喜，每天將會陳列不同的聯名口罩。圖／BioMask提供

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