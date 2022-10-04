BioMask繽紛快閃選品店登場！推「芝麻街」聯名口罩

BioMask本年度首間實體快閃選品店在台北信義新光三越A11一樓登場，即日起至10月27日打造期間限定的繽紛快閃選品屋，展示各類型聯名產品，包括15款莫蘭迪色系、蠟筆小新、卡娜赫拉的小動物等，每天皆有新陳列，更攜手美式經典角色以及潮流人士最愛的「芝麻街」推出多角色聯名口罩，無論是高調搶眼的角色大頭款口罩、低調小icon的極簡純白款、或是滿版印花的迷你版，BioMask將「芝麻街」各個角色的個性活靈活現。品牌快閃店期間祭出全館不分款式買5盒送5盒的超殺優惠，10盒只要925元，購買優惠組合皆可參加瑤珠機抽獎活動。

「芝麻街」裡的經典4大角色Elmo、Cookie Monster、Big Bird、Oscar各有鮮明個性，BioMask的設計靈感以大膽的紅、藍、黃、綠相對應著各角色的性格，以時下潮人喜愛的搶眼大頭款加深各角色的特性；平面款式則有低調純白的小icon款，將角色藏在口罩左上角。此外，「芝麻街」口罩更有兒童S、兒童M（成人小臉也適用）兩種規格，將各角色縮小並以Q版印花的方式排列。

BioMask「芝麻街」聯名款口罩包括韓版立體款、成人平面款、兒童立體版型，每盒內含10片口罩，單盒售價為185元，每盒更附贈角色的造型貼紙一張。除了台北信義新光三越A11快閃店的買5盒送5盒特價925元的優惠方案之外，電商平台則有任選3盒10入口罩最低299元起，「芝麻街」聯名口罩即日起於PChome 24小時購物、momo購物網、大樹健康購物網限量同步販售。