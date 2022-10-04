155年歷史老宅變身 阿姆斯特丹安納塔拉酒店華麗開幕

國門將開，一場新的探險正準備迎接旅人的到來。這是一場大冒險，翻修超過155年歷史老宅的大工程，阿姆斯特丹克拉斯納波爾斯基安納塔拉酒店（Anantara Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam）終於換上華麗新裝，開幕迎賓。酒店位置絕佳，正對阿姆斯特丹王宮，共有402間的全新客房，等待旅人一探新奇。

阿姆斯特丹克拉斯納波爾斯基安納塔拉酒店俯瞰水壩廣場，面對阿姆斯特丹王宮，位於阿姆斯特丹中心區，不僅鄰近阿姆斯特丹博物館區，還有安妮弗蘭克故居、阿姆斯特丹國立博物館和梵古博物館，以及頂級購物區。

此建物於1856年建造，最早是波蘭裁縫師Adolph Wilhelm Krasnapolsky在此開設一家咖啡店，因生意日漸興隆，他便開始擴建出租的房間，日後才轉型成摩登酒店。如今，酒店內懸掛著許多黑白照片，敘述著過往的光輝歲月，馳名的The Tailor裁縫酒吧，也正是用其姓名向創始人Krasnapolsky致敬。

酒店擁有402間客房，歷史文化與現代奢華感交融，全新的客房與套房融匯了安納塔拉品牌的設計精神，以及荷蘭傳統和運河風光。家具展現上個世紀中葉的風尚，幾何照明烘托出皮革床頭板和柔軟枕頭的曲線；總統套房有兩間臥室，皇家套房則可俯瞰水壩廣場和阿姆斯特丹王宮的開闊美景，下榻於此猶如享受王室般的禮遇。

酒店的餐飲也是一絕。頂級餐廳The White Room由曾在米其林三星餐廳工作的主廚Jacob Jan Boerma主理；Grand Café Krasnapolsky和The Champagne Room都臨水壩廣場，供應現代風格的經典美食，同時提供多款香檳單點服務；屢獲殊榮的The Tailor酒吧，則在溫馨的裝飾氛圍中提供專屬經典調酒。

早餐享用的地點也值一提，就在指標性的室內花園Winter Garden，具特色的十九世紀風格玻璃屋頂，讓旅客們在享用早餐的同時，也能在陽光下迎接新的一天。

酒店內新增的安納塔拉水療中心，也值得旅人體驗。不僅融入當地風俗，也有著酒店集團的特色，融合泰式水療技法與奢華護膚產品。安納塔拉酒店也是阿姆斯特丹唯一能體驗到Swissline品牌的地方，品牌以開發細胞級療法和皮膚生物技術聞名。水療中心也同步與荷蘭在地品牌hannah合作，提供皮膚平衡和延緩衰老的服務。

酒店團隊也可為家庭旅客設計多款阿姆斯特丹森林公園體驗，像是步行美景中遊覽、林中野餐、湖上泛舟、餵食綿羊等。約莫30分鐘即可達世界最大的鬱金香公園，或者安排奢華精品店和荷蘭新銳設計師時裝的購物之旅。