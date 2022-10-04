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天然蔬果變人氣手搖飲／飲品基礎調料：葡萄柚果醬作法
編按：想喝清涼手搖飲不求人，在家用天然蔬果做給家人喝，就是這麼簡單又美味！
● 作者分享
需剝皮的葡萄柚，非常適合做成果醬，並隨時調製成葡萄柚飲品。
由於甜度高，在製成果醬時，糖的用量可減少至20% 左右。
靜置熟成時若未至一天，但糖已完全溶化，要立即放入冰箱冷藏。
製作過程中，若添加適量的檸檬汁，口感將會更好。
請選用紅色果肉的葡萄柚，雖然味道和黃色果肉的差不多，
但所散發的水果香氣更勝一籌！
● 材料準備
中型葡萄柚1 顆（400 克）、糖1杯（180 克）、檸檬汁2 匙（20c.c.）
● 製作步驟
1. 葡萄柚洗淨後，拭乾水分備用。
2. 用削皮刀削出3條約2公分寬的果皮。
3. 去除果皮和白色薄膜，只留下果肉備用。若連白色薄膜一起製成果醬的話，口感會變苦，所以需完全去除。
4. 於容器加入葡萄柚果肉、糖1杯、檸檬汁2 大匙，用湯匙壓碎70% 的果肉。
5. 將步驟2的果皮貼附在存放容器的瓶身上，再倒入步驟4的果肉。
6. 於常溫下靜置一天進行熟成，再放入冰箱冷藏。
【以上摘文選自 書名：《第一本從基底開始做！手調飲品BOOK》、作者：申頌爾、譯者：譚妮如 圖文提供：台灣廣廈出版社】
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