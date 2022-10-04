天然蔬果變人氣手搖飲／最受歡迎的葡萄柚綠茶

編按：想喝清涼手搖飲不求人，在家用天然蔬果做給家人喝，就是這麼簡單又美味！

● 作者分享

由葡萄柚果醬和綠茶所調成的飲品，是華人最常喝的飲料之一。

此款冷飲是將綠茶和葡萄柚果醬，以1：4 的比例調製而成。

調製時，請避免加入過多的綠茶，以免味道過於苦澀。

● 材料準備

葡萄柚果醬4大匙

綠茶1 小匙（5 克）

熱水1/2 杯（100c.c.）

冰塊1 杯

裝飾用三色堇花瓣 適量

● 製作步驟

1. 在鍋子中加入、綠茶1 小匙、熱水1/2 杯後，烹煮約3 分鐘。

2. 濾掉茶葉。

3. 在成品杯中加入冰塊至滿杯，再加入葡萄柚果醬4 大匙，以及茉莉綠茶。

4. 攪拌均勻，並於成品杯上方裝飾三色堇花瓣即完成。

● TIP：沖泡綠茶和紅茶

泡茶時，茶葉用量約為3 克，烹煮時間為3 分鐘。每種茶葉適合的熱水溫度不同， 綠茶為75℃，紅茶為95℃，溫度對了，才能散發出淡淡茶香。若是做為飲品基底的茶，在煮茶過程中可再增加茶葉的量。

【以上摘文選自 書名：《第一本從基底開始做！手調飲品BOOK》、作者：申頌爾、譯者：譚妮如、圖文提供：台灣廣廈出版社】