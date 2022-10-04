天然蔬果變人氣手搖飲／沁涼入口：自製葡萄柚冰沙

編按：想喝清涼手搖飲不求人，在家用天然蔬果做給家人喝，就是這麼簡單又美味！

● 作者分享

以葡萄柚和冰塊所調製而成的飲品。

世上沒有比吃著漸漸融化的冰沙更能解渴的了！

冰冰涼涼的冰沙，是大人和小孩喜愛的人氣飲品之一。

● 材料準備

葡萄柚果醬6 大匙

水1/2 杯（100c.c.）

冰塊2 大杯

葡萄柚切片1 片

迷迭香 適量

● 製作步驟

1. 在果汁機中加入冰塊1 杯。

2. 再加入葡萄柚果醬6 大匙和水，攪打成碎冰。

3. 加入另1 杯冰塊後，再次攪打成碎冰。

4. 於成品杯中倒入❸的碎冰，並以葡萄柚切片和迷迭香裝飾。

● TIP：每次只放1/2的冰塊攪打

在製作冰品時，請分次加入冰塊。一次全部加入的話，不僅味道會變淡，冰塊的質感也會不好。因此請先加入一半分量的冰塊和食材打成碎冰，再加入剩餘冰塊再次攪打，最後一起倒入成品杯中。

【以上摘文選自 書名：《第一本從基底開始做！手調飲品BOOK》、作者：申頌爾、譯者：譚妮如