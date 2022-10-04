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天然蔬果變人氣手搖飲／沁涼入口：自製葡萄柚冰沙
編按：想喝清涼手搖飲不求人，在家用天然蔬果做給家人喝，就是這麼簡單又美味！
● 作者分享
以葡萄柚和冰塊所調製而成的飲品。
世上沒有比吃著漸漸融化的冰沙更能解渴的了！
冰冰涼涼的冰沙，是大人和小孩喜愛的人氣飲品之一。
● 材料準備
葡萄柚果醬6 大匙
水1/2 杯（100c.c.）
冰塊2 大杯
葡萄柚切片1 片
迷迭香 適量
● 製作步驟
1. 在果汁機中加入冰塊1 杯。
2. 再加入葡萄柚果醬6 大匙和水，攪打成碎冰。
3. 加入另1 杯冰塊後，再次攪打成碎冰。
4. 於成品杯中倒入❸的碎冰，並以葡萄柚切片和迷迭香裝飾。
● TIP：每次只放1/2的冰塊攪打
在製作冰品時，請分次加入冰塊。一次全部加入的話，不僅味道會變淡，冰塊的質感也會不好。因此請先加入一半分量的冰塊和食材打成碎冰，再加入剩餘冰塊再次攪打，最後一起倒入成品杯中。
【以上摘文選自 書名：《第一本從基底開始做！手調飲品BOOK》、作者：申頌爾、譯者：譚妮如
圖文提供：台灣廣廈出版社】
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