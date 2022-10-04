PChome 24h購物獨創「2 Beauty 4美妝盒」獨家限量開賣

一年一度的百貨週年慶開跑，正是補貨彩妝保養品的好時機，化妝水、精華液等每天必備的品項更是消費者選購首要目標，其中又以加大版容量最受歡迎。PChome 24h購物熱銷Top 5專櫃品牌依序為SK-II、LANCOME蘭蔻、ESTEE LAUDER雅詩蘭黛、Kiehl’s契爾氏、資生堂，其中Kiehl’s金盞花化妝水買氣較上月成長1.5倍，雅詩蘭黛小棕瓶銷量更是較上月飆升近2倍。

PChome 24h購物即日起至10月31日推出「PK百貨週年慶」活動，提供超過30,000種彩妝護膚商品，網羅專櫃級保養、彩妝品、香氛等，祭出超殺3折起優惠。PChome 24h購物更獨創「2 Beauty 4美妝盒」，打造5大國際品牌限量美妝盒，包含Kanebo佳麗寶、SK-II、ESTEE LAUDER雅詩蘭黛等，多款經典明星熱銷商品一盒擁有，價格物超所值。

PChome 24h購物即日起推出5款「2 Beauty 4美妝盒」，首波攜手「Kanebo佳麗寶」旗下品牌精選多樣明星熱銷商品，包含網友票選日本藥妝必敗好物的Suisai淨透酵素粉、海洋友善水潤不黏膩的ALLIE持采UV高效防曬水凝乳EX 40g、THREE人氣熱銷的平衡潔膚油5ml X3、全新升級輕盈水感質地的RMK UV防護乳（高效保濕）、默默熱賣的Kanebo立體唇采筆/蕊，還有入門保養人氣品SUQQU活膚潤顏潔膚皂霜6g以及三折鏡，從清潔保養到彩妝一次入手，限量150盒，售價888元即可入手總價值超過2,000元的美妝商品。

同步推出4大專櫃品牌美妝盒，包含SK-II、雅詩蘭黛、LANCOME蘭蔻、Kiehl’s契爾氏等，售價1,299元～1,699元，內容物除了包含各品牌經典熱銷商品外，還有深層潔淨變速洗臉儀、榮獲國家品牌玉山獎品質肯定的ADVANCED清新去角質調理化妝水200ml、氣質花香調的蕭邦願望之光女士濃香水5ml，數量有限，售完為止。

PChome 24h購物即日起至10月31日開跑「PK百貨週年慶」，包含保養、彩妝、香氛等商品最低3折起優惠，「SK-II 青春露330ml」加大版容量10月11日前限時優惠價4,690元；創下平均每7.5秒就賣出一罐紀錄的小棕瓶「ESTEE LAUDER雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露100ml」加大版10月31日前限時下殺32折特價2,540元；熱銷50年的明星化妝水「Kiehl’s契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml」10月31日前限時特價1,290元。