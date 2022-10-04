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懶人包／台灣生日快樂！ 國慶飲品買一送一總整理 開工解鬱方案也出爐
國慶日即將到來，各家咖啡飲品業者力推雙十連假買一送一等優惠，開工日解鬱方案也同步出爐。
●勺日咖啡美式5折
勺日咖啡於今年9月正式推出外帶咖啡訂閱制，凡寄杯就能享有8折優惠，還可自由挑選欲兌換的指定品項。迎來雙十國慶假期，宣布外帶訂閱制優惠再加碼，10/8~10/11連續四天推出美式咖啡第二杯5折優惠，一路從連假陪伴到開工。
●ikari怡客開工日全飲品買一送一
ikari怡客咖啡特別在國慶連假結束後，10/11(二)推出品牌全飲品買一送一的特價優惠，希望面對艱難的上班日可以打起精神，繼續為下一個連假累積能量。優惠以價低者計、不可併用，外送平台不適用。
●出示丹堤優惠圖檔買一送一
丹堤咖啡10月全月推出咖啡寄杯買6送2，兌換可至12/31。國慶日當天，只要出示丹堤優惠圖檔，還可享外帶全系列大杯以上飲品買一送一優惠，數量有限售完為止。
●SIPSHIP緒緒國慶連假新品買一送一
時尚系手搖飲SIPSHIP延續招牌緒活力調飲機能精神，推出秋季新品「杏妍四季、杏妍烏龍歐蕾」，10/8~10/10連假期間，在UberEats外送平台推出新品同品項買一送一優惠；LINE@好友10/11開工日親臨門店購買新品，也可享買一送一。
●85℃大杯冰多多綠第2杯10元
搶雙十連假飲料商機，85℃從10/8~10/11連續四天推出「多多分享日」活動，原價50元的大杯冰多多綠茶第二杯特價10元，等於兩杯原價100元、活動期間特價60元，約6折優惠。每人現場買帶走限購3組（6杯），85 Cafe APP線上訂餐無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。
●摩斯咖啡買10送10
摩斯漢堡迎接雙十國慶到來，推出「安心取溫馨送」專屬國慶優惠，10/1~10/15「摩斯咖啡買10送10」，10/1~10/31「經典蛋堡及大杯冰紅茶」2組原價140元、優惠價110元。此外，即日起在高鐵嘉義店獨家推出「阿里山卓武精品咖啡」，售價150元。
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