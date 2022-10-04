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蒙布朗、布朗尼全都用喝的！後疫「甜點飲料化」新趨勢

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
開元食品創新調飲建議作品。圖／開元食品提供
開元食品創新調飲建議作品。圖／開元食品提供

國內餐飲供應商開元食品分析數據發現，後疫情時期、國境解封之前，「新奇歡樂享用美食」的消費心理，驅使消費者藉由餐飲獲得心理上的滿足，這也帶動台灣手搖茶飲與餐廳的銷售業績突出，據統計，整體台灣飲料店業績7月年增率高達67.2%。

開元食品表示，飲料業者需不斷推出創新的調飲概念，正好符合消費者喜新厭舊的期待，除了具有咀嚼口感的飲品始終是銷售主流，另一個新的應用概念就是「把吃的甜點飲料化」，而且不僅是複製甜點風味，視覺的層次感也必須符合蛋糕的華麗與經典。

為打通「甜點也能用喝的」的概念，開元食品專業飲調技師Derek以戀職人鮮奶搭配MONIN烤栗子風味糖漿為基底，帶出蒙布朗蛋糕最核心的栗子風味，再以攪拌均勻的開元靜岡焙茶粉做出蛋糕分層的層次感，擠上鮮奶油後，就是最關鍵的栗子泥花紋覆頂，做出像「白朗峰」的山頂造型，一杯以栗子蒙布朗蛋糕為原形的「雪頂焙茶焦糖栗子」調飲完成，視覺上就是一杯「用喝的經典蒙布朗蛋糕」。

最愛甜食的螞蟻人，也一定喜愛布朗尼蛋糕。開元先將蜜漬草莓丁混合草莓濃糖果漿襯底，為平衡酸甜口感、加入以法芙娜可可粉為核心的可可冰沙，最後以鮮奶油擠花、淋上草莓濃糖果漿，一杯布朗尼蛋糕的調飲就順利完成。

開元食品推出的創新調飲概念，將甜點與飲料結合為一，主打品牌關鍵性產品，像是開元精選靜岡焙茶粉、MONIN烤栗子風味糖漿、開元蜜漬草莓丁等，多款產品創意應用組合，讓喜愛甜點的華麗感與飲料的清爽感，可同步滿足。

相關資訊可查開元食品官網：http://www.creation.com.tw/contact或粉絲團，掌握最新動態。

開元食品調飲技師Derek。圖／開元食品提供
開元食品調飲技師Derek。圖／開元食品提供

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