OPEN POINT App慈善募款破千萬！捐款滿額限量請喝精品咖啡

7-ELEVEN超前部署捐款數位化趨勢、因應零接觸服務需求，自去年首創推出「OPEN POINT App慈善捐款與訂閱制」，募款金額年成長率高達倍數，今年募款成果更於9個月內突破千萬，期間透過OPEN POINT App觀察到3大數位捐款趣味現象：新北市捐款頻率最高、處女座捐款最大方、捐款訂閱制占比突破20%。為鼓勵大眾善加使用OPEN POINT App慈善捐款，10月7日至11月30日7-ELEVEN加碼推出千萬感謝愛心捐、滿額請喝精品咖啡活動，串聯39家公益團體化身離家最近的O2O公益募款服務平台。

7-ELEVEN自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，34年來累積募款金額近55億元，持續創新推出門市零錢捐、ibon捐款、APP捐款、捐點、捐物、緊急募款等募資管道，去年首創零售推「OPEN POINT App慈善捐款與訂閱制」為公益募款注入創新能量與優化服務，透過系統數位化協助社福團體募款數位轉型、增加募款管道，並解決人工開立捐款收據費時費力的痛點；捐助者可24小時無時空限制發揮愛心、低接觸捐款更安心，還能省去每年報稅自主輸入捐贈收據等繁雜程序，輕鬆做好事。

7-ELEVEN自去年5月領先同業推出OPEN POINT App慈善捐款，累積募款金額超過1,500萬元，帶動低接觸募款金額占比成長超過10%。透過會員數位捐款大數據發現，捐款頻率最高TOP 3城市分別為新北市、高雄市、台北市；捐款最大方TOP 3星座分別為處女座、天蠍座、摩羯座；捐款訂閱制占比突破20%，更觀察到今年6～8月國旅經濟復甦、數位募款金額創新高、最高單月突破150萬元，帶動7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台總募款金額創歷史新高。