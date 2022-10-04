快訊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小S驚傳確診新冠！ 「小姐不熙娣」停錄一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OPEN POINT App慈善募款破千萬！捐款滿額限量請喝精品咖啡

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OPEN POINT App慈善捐款2022年募款破千萬。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT App慈善捐款2022年募款破千萬。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN超前部署捐款數位化趨勢、因應零接觸服務需求，自去年首創推出「OPEN POINT App慈善捐款與訂閱制」，募款金額年成長率高達倍數，今年募款成果更於9個月內突破千萬，期間透過OPEN POINT App觀察到3大數位捐款趣味現象：新北市捐款頻率最高、處女座捐款最大方、捐款訂閱制占比突破20%。為鼓勵大眾善加使用OPEN POINT App慈善捐款，10月7日至11月30日7-ELEVEN加碼推出千萬感謝愛心捐、滿額請喝精品咖啡活動，串聯39家公益團體化身離家最近的O2O公益募款服務平台。

7-ELEVEN自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，34年來累積募款金額近55億元，持續創新推出門市零錢捐、ibon捐款、APP捐款、捐點、捐物、緊急募款等募資管道，去年首創零售推「OPEN POINT App慈善捐款與訂閱制」為公益募款注入創新能量與優化服務，透過系統數位化協助社福團體募款數位轉型、增加募款管道，並解決人工開立捐款收據費時費力的痛點；捐助者可24小時無時空限制發揮愛心、低接觸捐款更安心，還能省去每年報稅自主輸入捐贈收據等繁雜程序，輕鬆做好事。

7-ELEVEN自去年5月領先同業推出OPEN POINT App慈善捐款，累積募款金額超過1,500萬元，帶動低接觸募款金額占比成長超過10%。透過會員數位捐款大數據發現，捐款頻率最高TOP 3城市分別為新北市、高雄市、台北市；捐款最大方TOP 3星座分別為處女座、天蠍座、摩羯座；捐款訂閱制占比突破20%，更觀察到今年6～8月國旅經濟復甦、數位募款金額創新高、最高單月突破150萬元，帶動7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台總募款金額創歷史新高。

為感謝群眾投注愛心，7-ELEVEN自10月7日至11月30日推出「千萬感謝愛心捐活動」，串聯39家公益團體、關注5大議題（生態環保、健康關懷、貧窮飢餓、閱讀教育、就業經濟），透過OPEN POINT App捐款給任一公益團體單筆捐款滿1,000元以上（不含定期定額捐款、不累贈），7-ELEVEN請喝CITY PRIMA精品熱美式咖啡（贈送兌換券一張），限量1,000份、限精品咖啡販售門市兌換，送完為止，活動詳情請上OPEN POINT App慈善捐款查詢。

「OPEN POINT App慈善捐款與訂閱制」募款金額年成長率高達倍數，2022年募款成果更於9個月內突破千萬。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT App慈善捐款與訂閱制」募款金額年成長率高達倍數，2022年募款成果更於9個月內突破千萬。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月7日至11月30日推出「千萬感謝愛心捐活動」，串聯39家公益團體、關注5大議題（生態環保、健康關懷、貧窮飢餓、閱讀教育、就業經濟），透過OPEN POINT App捐款給任一公益團體單筆捐款滿1,000元以上（不含定期定額捐款、不累贈），贈送CITY PRIMA精品熱美式咖啡兌換券一張，限量1,000份、限精品咖啡販售門市兌換，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月7日至11月30日推出「千萬感謝愛心捐活動」，串聯39家公益團體、關注5大議題（生態環保、健康關懷、貧窮飢餓、閱讀教育、就業經濟），透過OPEN POINT App捐款給任一公益團體單筆捐款滿1,000元以上（不含定期定額捐款、不累贈），贈送CITY PRIMA精品熱美式咖啡兌換券一張，限量1,000份、限精品咖啡販售門市兌換，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN千萬感謝群眾愛心，10月7日起捐款滿額請喝精品咖啡，限量送完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN千萬感謝群眾愛心，10月7日起捐款滿額請喝精品咖啡，限量送完為止。圖／7-ELEVEN提供

捐款 募款

延伸閱讀

張金堅：在咖啡第四波浪潮下 談咖啡與腸道細菌的關係

活動預告！星巴克傳奇「南瓜派風味那堤」重磅回歸，再推限定「萬聖分享組」喝新品再享優惠72折

鶯歌陶瓷博物館舉辦國際咖啡杯大賽 獎金最高35K

最老西餐廳！台北第一家西餐「波麗路餐廳」，當年阿爸阿母的相親聖地，時代感氛圍直接拉滿

相關新聞

懶人包／台灣生日快樂！ 國慶飲品買一送一總整理 開工解鬱方案也出爐

國慶日即將到來，各家咖啡飲品業者力推雙十連假買一送一等優惠，開工日解鬱方案也同步出爐。

PChome 24h購物獨創「2 Beauty 4美妝盒」獨家限量開賣

一年一度的百貨週年慶開跑，正是補貨彩妝保養品的好時機，化妝水、精華液等每天必備的品項更是消費者選購首要目標，其中又以加大...

蒙布朗、布朗尼全都用喝的！後疫「甜點飲料化」新趨勢

國內餐飲供應商開元食品分析數據發現，後疫情時期、國境解封之前，「新奇歡樂享用美食」的消費心理，驅使消費者藉由餐飲獲得心理...

OPEN POINT App慈善募款破千萬！捐款滿額限量請喝精品咖啡

7-ELEVEN超前部署捐款數位化趨勢、因應零接觸服務需求，自去年首創推出「OPEN POINT App慈善捐款與訂閱制...

Staycation不無聊！旅遊口袋名單必收10大新開幕飯店

Staycation是近幾年新興的旅遊方式，這個字由Stay（停留）和Vacation（度假）所組成，與以往大家飛往其他國家度假不同，Staycation是選擇停留在自己的國家、所居住的城市，進行一場小旅行，這也讓各地的度假飯店變得搶手。

趙孟姿x CHOPARD 為珠寶戴出屬於自己的故事

趙孟姿經常在社群媒體和分享她和許孟哲一家四口甜蜜的生活。她在10多年前剛入行當模特兒的時候就經常演繹珠寶，也因此認識了瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。