趙孟姿x CHOPARD 為珠寶戴出屬於自己的故事

趙孟姿經常在社群媒體和分享她和許孟哲一家四口甜蜜的生活。她在10多年前剛入行當模特兒的時候就經常演繹珠寶，也因此認識了瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD），「我覺得它是一個很內斂的品牌，它的珠寶讓人感覺到每一件作品都很有故事。」趙孟茲回憶起剛開始接觸珠寶的時候因為年紀輕，覺得有點距離，不過漸漸開始愈來愈覺得自己撐得起來，「現在珠寶不再是表演工作，很適合我現在的生活跟經歷，也覺得可以親近而且會想要擁有。像現在身上這套Happy Hearts就覺得有一種女性溫柔的感覺。」

趙孟姿認為珠寶就是要常常戴，甚至會刻意去配戴，「我覺得珠寶是一個人的象徵，戴久了，珠寶本身就會有一個故事。譬如說，我看到某件珠寶，就會想到這是我媽媽某個階段常戴的。除了珠寶本身的價值之外，故事很重要，所以我會刻意多戴珠寶，讓每件珠寶都多一點故事，之後可以送給自己的小孩，或是拿出來看的時候，會有不同的回憶。」

因為要帶小孩，趙孟姿較少配戴手鍊或太大件的珠寶，最常戴的是項鍊，「我現在最常配戴、最喜歡的就是婆婆在我生Doreen時送我的項鍊，」她說，這條項鍊乘載了情感，串起了一家三代人。也因為每件珠寶對她來說都有故事，她格外重視珠寶的保養，除了避免頻繁拆卸，也會定期保養，甚至家裡自備超音波洗淨機，希望每件珠寶、每個回憶都能常伴身邊。