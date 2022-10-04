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趙孟姿x CHOPARD 為珠寶戴出屬於自己的故事

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
趙孟姿演繹Precious Lace系列珠寶與L'Heure du Diamant系列鑽表。圖／蕭邦提供
趙孟姿演繹Precious Lace系列珠寶與L'Heure du Diamant系列鑽表。圖／蕭邦提供

趙孟姿經常在社群媒體和分享她和許孟哲一家四口甜蜜的生活。她在10多年前剛入行當模特兒的時候就經常演繹珠寶，也因此認識了瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD），「我覺得它是一個很內斂的品牌，它的珠寶讓人感覺到每一件作品都很有故事。」趙孟茲回憶起剛開始接觸珠寶的時候因為年紀輕，覺得有點距離，不過漸漸開始愈來愈覺得自己撐得起來，「現在珠寶不再是表演工作，很適合我現在的生活跟經歷，也覺得可以親近而且會想要擁有。像現在身上這套Happy Hearts就覺得有一種女性溫柔的感覺。」

趙孟姿認為珠寶就是要常常戴，甚至會刻意去配戴，「我覺得珠寶是一個人的象徵，戴久了，珠寶本身就會有一個故事。譬如說，我看到某件珠寶，就會想到這是我媽媽某個階段常戴的。除了珠寶本身的價值之外，故事很重要，所以我會刻意多戴珠寶，讓每件珠寶都多一點故事，之後可以送給自己的小孩，或是拿出來看的時候，會有不同的回憶。」

因為要帶小孩，趙孟姿較少配戴手鍊或太大件的珠寶，最常戴的是項鍊，「我現在最常配戴、最喜歡的就是婆婆在我生Doreen時送我的項鍊，」她說，這條項鍊乘載了情感，串起了一家三代人。也因為每件珠寶對她來說都有故事，她格外重視珠寶的保養，除了避免頻繁拆卸，也會定期保養，甚至家裡自備超音波洗淨機，希望每件珠寶、每個回憶都能常伴身邊。

雖然這次演繹的粉紅色調的Happy Hearts系列，和鑲嵌紅寶石的Precious Lace系列，趙孟姿笑說自己其實個性不太小女人，但戴上愛心圖騰的粉紅色珠寶就「有一種放慢、變柔軟的感覺」，而最想購入的就是Happy Sports的腕表，因為自己還沒有這麼優雅小表面又鑲鑽的款式。Happy Sports表款與Happy Hearts系列珠寶，都屬於蕭邦最富盛名的滑動鑽石系列，在透明的水晶玻璃間，可以見到鑽石隨著身體的動作自由舞動旋轉，擺脫鑲爪的束縛，流動出璀璨的光芒。而以細膩的珠寶工藝重現精緻蕾絲的Precious Lace系列，除了鑽石也推出鑲嵌瑰麗紅寶石的作品，更顯優雅貴氣。

Happy Hearts系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與2顆滑動鑽石，14萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與2顆滑動鑽石，14萬元。圖／蕭邦提供
趙孟姿演繹Precious Lace系列珠寶與L'Heure du Diamant系列鑽表。圖／蕭邦提供
趙孟姿演繹Precious Lace系列珠寶與L'Heure du Diamant系列鑽表。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑽表，213萬2,000元。圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑽表，213萬2,000元。圖／蕭邦提供
趙孟姿演繹Happy Hearts系列粉紅色蛋白石珠寶與Happy Sports系列鑽表。圖／蕭邦提供
趙孟姿演繹Happy Hearts系列粉紅色蛋白石珠寶與Happy Sports系列鑽表。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列手環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，78萬5,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列手環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，78萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts 系列手環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與單顆滑動鑽石，11萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts 系列手環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與單顆滑動鑽石，11萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與單顆滑動鑽石，11萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與單顆滑動鑽石，11萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sport Manufacture腕表，30毫米18K玫瑰金與精鋼鑲鑽表殼、自動上鍊機芯Chopard 09.01-C、粉紅色珍珠母貝表盤。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Sport Manufacture腕表，30毫米18K玫瑰金與精鋼鑲鑽表殼、自動上鍊機芯Chopard 09.01-C、粉紅色珍珠母貝表盤。圖／蕭邦提供
趙孟姿演繹Precious Lace系列珠寶與L'Heure du Diamant系列鑽表。圖／蕭邦提供
趙孟姿演繹Precious Lace系列珠寶與L'Heure du Diamant系列鑽表。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與單顆滑動鑽石，72,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌粉紅色蛋白石與單顆滑動鑽石，72,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，72萬1,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列耳環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，72萬1,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石鑽石，39萬3,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石鑽石，39萬3,000元。圖／蕭邦提供
趙孟姿演繹Happy Hearts系列粉紅色蛋白石系列珠寶與Happy Sports系列鑽表。圖／蕭邦提供
趙孟姿演繹Happy Hearts系列粉紅色蛋白石系列珠寶與Happy Sports系列鑽表。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，41萬1,000元。圖／蕭邦提供
Precious Lace系列項鍊，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石，41萬1,000元。圖／蕭邦提供

珠寶 鑽石 有故事

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