移植法式花園！Miss Dior繁花愛戀快閃店現身信義區
絕美花園現身信義區！法國保養彩妝品牌DIOR迪奧，即日起至10月10日在新光三越信義新天地A11館，打造Miss Dior Millefiori繁花愛戀快閃店，將格拉斯千花綻放的景象完美移植，有高達兩米的Miss Dior香水瓶，還重現1947年巴黎總店的經典迴旋梯，打造極致浪漫繁花之境。
快閃店日前開幕時，邀請品牌形象大使王淨出席，用俏麗復古短髮現身，讓「Miss Dior Millefiori繁花愛戀快閃店」增添了更多甜美的感覺，更在記者會上透露自己的彩妝小心機，讓約會印象加滿分數。
為了在活動現場展現不一樣自己的王淨，在Miss Dior快閃店展現了「香氛專家」、「花藝師」的角色，也透露媽媽和姊姊其實都是迪奧粉絲，並說到自己的第一支唇膏就是迪奧，也用居家香氛裡，為自己生活更增添儀式感。
工作一整天下來，倚著香味來表達每天的心情，平日裡自己會挑選清爽淡雅的味道。雖然許久沒約會機會的王淨，依然期待著有天約會到來時刻，可以噴上甜美香氣的Miss Dior香氛，讓約會更增添自己的甜美氛圍，並為美麗加分。
Miss Dior快閃店此次帶來了香氛全系列，還有首賣的居家香氛系列，馬卡龍香浴球、香氛蠟燭等，讓香氛控都難以招架。除此之外，花漾迪奧淡香水系列也推出沐浴香氛，讓你從洗澡開始就帶著香甜入睡。
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