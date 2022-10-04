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全家便利商店App「家庭訂閱共享」服務登場！一人訂閱4人雲端同享

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店10月5日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，結合訂閱制既有跨店取、自動續訂、商品兌換期最長90天等優勢，適合家庭成員、同事好友一起分享。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月5日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，結合訂閱制既有跨店取、自動續訂、商品兌換期最長90天等優勢，適合家庭成員、同事好友一起分享。圖／全家便利商店提供

近年影音串流服務當道，一人付費訂閱、家庭好友共享的便利模式備受歡迎。超過1,500萬會員的全家便利商店App於2017年起陸續首創「隨買跨店取」、「訂閱制」服務後，再創零售業之先、瞄準消費者需求，於10月5日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，立基於既有「訂閱制」服務，只要會員訂閱商品後，可再設定3位欲共享親友的手機號碼，完成後親友即可至店舖進行商品兌換；商品種類則加入牛乳、養樂多、麵包等日常重覆購買商品，再結合訂閱制既有跨店取、自動續訂、商品兌換期最長90天等優勢，適合家庭成員、同事好友一起分享。慶祝「家庭訂閱共享」服務上線，10月5日至11月15日期間使用此服務與任1位親友共享商品，即可抽1年份光泉調味乳。

全家便利商店數位商模推進部部長吳雅卿表示，「隨買跨店取」為2017年因應消費者寄杯需求所推出，具備大量購買享優惠、會員轉贈、跨店領取等功能，深受好評。進一步觀察使用行為，發現「會員轉贈」功能一年累計筆數超過上億次，且轉贈對象多為固定、重覆性高，顯見「隨買跨店取」已成為主要家庭採購者所慣用的日常生活服務，像是媽媽購買牛奶會固定轉贈給孩子，丈夫購買美式咖啡會固定轉贈給太太等。

為讓消費者更加便利、減少重覆點選轉贈的動作，全家便利商店10月5日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，使用「隨買跨店取」訂閱制的會員，只需透過「親友手機號碼設定」、「開啟訂閱商品共享」兩大步驟即完成設定，共享人數最多可達3位，完成後被共享的親友只要開啟自己手機中全家便利商店App，即可在全台超過4,100間店舖隨時兌換，不僅省去手動轉贈流程，更實現一人訂閱、4人雲端同享的創新便利體驗。

全家便利商店App「隨買跨店取」訂閱制商品包含Let’s Café經典系列、鮮乳、豆漿、茶飲、天然水等多元品項，提供每月5、10、15、20杯/瓶等規格的訂閱方案，並享7折至85折不等優惠，更以跨店取、自動續訂及最高90天兌換期限3大優點備受廣大會員喜愛。針對家庭成員較多或商品需求量較高的消費者，每項商品同規格至多可訂閱5組，例如每月20杯Let’s Café大杯特濃拿鐵的方案，每人至多可訂閱5組，相當於每月將自動匯入100杯拿鐵至訂閱者帳戶，即可輕鬆與家人、親友同享。10月5日起更新增Let’s Café經典特濃系列、匠土司、養樂多、光泉調味乳等多款熱門商品，滿足家戶、親友每日早餐需求。

同時，看好電子票券自用、贈禮兩相宜的龐大市場需求，跨通路的隨買寄取電子票券服務「好享券」同步於全家便利商店App上線，開賣各式吃喝玩樂的電子商品券，包括怡客咖啡、頂呱呱、八月堂、起司公爵、指舞春秋足體養身會館、Cona’s妮娜巧克力夢想城堡門票等，無論購買、轉贈或兌換使用皆可於全家便利商店App內完成，更可累積或折抵全家便利商店點數。

全家便利商店App推出的「好享券」包含咖啡、甜點、火鍋、餐飲、SPA美體、樂園等6大類型，未來將陸續增加飯店住宿、旅遊交通等類型商品，更擁有「一站購足」、「跨通路兌換」、「先買後贈」等3大特點。消費者可於App內選購電子票券商品，透過信用卡即可線上付款，並可同步累積全家便利商店點數或進行點數折抵；購買後至實體通路兌換使用時，只要打開全家便利商店App「好享券」出示該電子商品券，由店員蓋章核銷即可完成跨通路兌換。

為對應現代人將電子票券用於贈禮的消費趨勢，全家便利商店App「好享券」更具備「先購買後轉贈」特點，消費者可先購買電子商品券後，再決定要贈送的對象及數量，輸入手機號碼即可完成轉贈（贈禮對象亦需為全家便利商店會員），還可傳訊息通知好友贈禮訊息。歡慶全家便利商店App「好享券」上線，10月7日至10月10四推出首波精選優惠，連續4天共有八月堂、起士公爵、COFFEE LAW與頂呱呱炸雞4品牌輪番上陣，指定商品享單件98折、5件95折優惠。

全家便利商店App「隨買跨店取」訂閱制自10月5日起新增匠吐司系列商品，滿足家戶、親友每日早餐需求。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」訂閱制自10月5日起新增匠吐司系列商品，滿足家戶、親友每日早餐需求。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於10月5日正式推出「家庭訂閱共享」服務，包含Let’s Café經典系列、鮮乳、茶飲、養樂多等商品皆可家戶同享，實現一人訂閱4人雲端同享的創新便利體驗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於10月5日正式推出「家庭訂閱共享」服務，包含Let’s Café經典系列、鮮乳、茶飲、養樂多等商品皆可家戶同享，實現一人訂閱4人雲端同享的創新便利體驗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店看好電子票券自用、贈禮兩相宜的龐大市場需求，會員App即日起推出電子票券專區「好享券」，開賣各式吃喝玩樂的電子商品券。圖／全家便利商店提供
全家便利商店看好電子票券自用、贈禮兩相宜的龐大市場需求，會員App即日起推出電子票券專區「好享券」，開賣各式吃喝玩樂的電子商品券。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」訂閱制以跨店取、自動續訂、最高90天兌換期限等3大優點備受廣大會員喜愛，每項商品同規格至多可訂閱5組，針對家庭成員較多或商品需求量較高的消費者提供更彈性的訂閱選擇。圖／全家便利商店提供
全家便利商店App「隨買跨店取」訂閱制以跨店取、自動續訂、最高90天兌換期限等3大優點備受廣大會員喜愛，每項商品同規格至多可訂閱5組，針對家庭成員較多或商品需求量較高的消費者提供更彈性的訂閱選擇。圖／全家便利商店提供

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