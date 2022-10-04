全家便利商店App「家庭訂閱共享」服務登場！一人訂閱4人雲端同享

近年影音串流服務當道，一人付費訂閱、家庭好友共享的便利模式備受歡迎。超過1,500萬會員的全家便利商店App於2017年起陸續首創「隨買跨店取」、「訂閱制」服務後，再創零售業之先、瞄準消費者需求，於10月5日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，立基於既有「訂閱制」服務，只要會員訂閱商品後，可再設定3位欲共享親友的手機號碼，完成後親友即可至店舖進行商品兌換；商品種類則加入牛乳、養樂多、麵包等日常重覆購買商品，再結合訂閱制既有跨店取、自動續訂、商品兌換期最長90天等優勢，適合家庭成員、同事好友一起分享。慶祝「家庭訂閱共享」服務上線，10月5日至11月15日期間使用此服務與任1位親友共享商品，即可抽1年份光泉調味乳。

全家便利商店數位商模推進部部長吳雅卿表示，「隨買跨店取」為2017年因應消費者寄杯需求所推出，具備大量購買享優惠、會員轉贈、跨店領取等功能，深受好評。進一步觀察使用行為，發現「會員轉贈」功能一年累計筆數超過上億次，且轉贈對象多為固定、重覆性高，顯見「隨買跨店取」已成為主要家庭採購者所慣用的日常生活服務，像是媽媽購買牛奶會固定轉贈給孩子，丈夫購買美式咖啡會固定轉贈給太太等。

為讓消費者更加便利、減少重覆點選轉贈的動作，全家便利商店10月5日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，使用「隨買跨店取」訂閱制的會員，只需透過「親友手機號碼設定」、「開啟訂閱商品共享」兩大步驟即完成設定，共享人數最多可達3位，完成後被共享的親友只要開啟自己手機中全家便利商店App，即可在全台超過4,100間店舖隨時兌換，不僅省去手動轉贈流程，更實現一人訂閱、4人雲端同享的創新便利體驗。

全家便利商店App「隨買跨店取」訂閱制商品包含Let’s Café經典系列、鮮乳、豆漿、茶飲、天然水等多元品項，提供每月5、10、15、20杯/瓶等規格的訂閱方案，並享7折至85折不等優惠，更以跨店取、自動續訂及最高90天兌換期限3大優點備受廣大會員喜愛。針對家庭成員較多或商品需求量較高的消費者，每項商品同規格至多可訂閱5組，例如每月20杯Let’s Café大杯特濃拿鐵的方案，每人至多可訂閱5組，相當於每月將自動匯入100杯拿鐵至訂閱者帳戶，即可輕鬆與家人、親友同享。10月5日起更新增Let’s Café經典特濃系列、匠土司、養樂多、光泉調味乳等多款熱門商品，滿足家戶、親友每日早餐需求。

同時，看好電子票券自用、贈禮兩相宜的龐大市場需求，跨通路的隨買寄取電子票券服務「好享券」同步於全家便利商店App上線，開賣各式吃喝玩樂的電子商品券，包括怡客咖啡、頂呱呱、八月堂、起司公爵、指舞春秋足體養身會館、Cona’s妮娜巧克力夢想城堡門票等，無論購買、轉贈或兌換使用皆可於全家便利商店App內完成，更可累積或折抵全家便利商店點數。

全家便利商店App推出的「好享券」包含咖啡、甜點、火鍋、餐飲、SPA美體、樂園等6大類型，未來將陸續增加飯店住宿、旅遊交通等類型商品，更擁有「一站購足」、「跨通路兌換」、「先買後贈」等3大特點。消費者可於App內選購電子票券商品，透過信用卡即可線上付款，並可同步累積全家便利商店點數或進行點數折抵；購買後至實體通路兌換使用時，只要打開全家便利商店App「好享券」出示該電子商品券，由店員蓋章核銷即可完成跨通路兌換。