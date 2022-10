23春夏巴黎時裝周 / Balenciaga 反戰並優雅的深情告白

巴黎時裝周期間,Balenciaga除邀請周杰倫、鄭秀文出席看秀,誇張的工地、軍事戰鬥、污損風格,為全世界大開眼界、顛覆想像,同時品牌創意總監Demna也發表了一份聲明,展現去標籤化、反戰,憤怒但不忘優雅的種種風格主張。

誇張、特戰隊風格的多口袋連帽外套搭配了皮手套、皮褲與Denfender球鞋,為2023 Balenciaga揭開了序幕。破損的牛仔褲、宛如從回收桶裡拾取的破舊公仔、纏繞在身上巨大意味不明的螢光毛絨裝飾,宣告了這是頹喪、展示真正強硬「工裝」風格的一季。

「巨大」、超一般尺寸的配件俯拾皆是:超過10公分的寬版皮帶、長過膝蓋的超大腰鍊、超過膝蓋的尖頭長靴,都散發了一種張揚的情緒,當然也別忘了像是宛如反派角色眉毛、尾端上揚的太陽眼鏡,以及超巨大的螢光色荷蘭鞋;尼龍長袖上衣正面印有蘋果作業系統運作的待機符號,帶來科技的省思;「過」與「不及」的反差,強化了戲劇張力:像是螢光羽絨外套在下擺與袖口長度紛紛「縮水」,但搭配上高腰的牛仔褲、拉長了整體輪廓線條。

同時品牌總意總監Demna再發表了一份聲明,聲明中提及:「我討厭給人貼標籤,也討厭被人貼標籤,更討厭活在被人限定的框架裡。然而,整個社會、網路上、乃至全世界卻對此習以為常,因為這似乎是最安全的方式。想要真正認同自己的身份,認識真正的自己,需要有十足的勇氣與毅力。人生的每一天,都是捍衛自我的戰場。雖然追逐自我的道路常常佈滿荊棘,但是不隨波逐流,做獨一無二的自己,本身就是一件很酷的事情。難就難在被現實一次次的擊倒後,卻絕不服輸,仍然百折不撓地一往無前,追尋最真實的自己。」

他並進一步提到,相較於其他產業,時裝更喜歡各種標籤與包裝,因此她決定不再解釋自己的系列作品,「時尚最好不要販賣故事。你要麼喜歡,要麼不喜歡。」而這場秀是品牌對追尋真相、務實創作的隱喻。「讓我們忠於自己,讓世界沒有戰爭,充滿愛與和平。」事實上,這是一份相當特別的聲明,原文中的第一個句子以三次的hate為動詞,「I hate boxes and I hate labels and I hate being labeled and placed in a box(我討厭給人貼標籤,也討厭被人貼標籤,更討厭活在被人限定的框架裡。)」,但最後則是以love結尾,「Let us let everyone be anyone and make love not war(讓我們忠於自己,讓世界沒有戰爭,充滿愛與和平。). 」