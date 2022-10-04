23春夏巴黎時裝周 / Balenciaga 反戰並優雅的深情告白

巴黎時裝周期間，Balenciaga除邀請周杰倫、鄭秀文出席看秀，誇張的工地、軍事戰鬥、污損風格，為全世界大開眼界、顛覆想像，同時品牌創意總監Demna也發表了一份聲明，展現去標籤化、反戰，憤怒但不忘優雅的種種風格主張。

誇張、特戰隊風格的多口袋連帽外套搭配了皮手套、皮褲與Denfender球鞋，為2023 Balenciaga揭開了序幕。破損的牛仔褲、宛如從回收桶裡拾取的破舊公仔、纏繞在身上巨大意味不明的螢光毛絨裝飾，宣告了這是頹喪、展示真正強硬「工裝」風格的一季。

「巨大」、超一般尺寸的配件俯拾皆是：超過10公分的寬版皮帶、長過膝蓋的超大腰鍊、超過膝蓋的尖頭長靴，都散發了一種張揚的情緒，當然也別忘了像是宛如反派角色眉毛、尾端上揚的太陽眼鏡，以及超巨大的螢光色荷蘭鞋；尼龍長袖上衣正面印有蘋果作業系統運作的待機符號，帶來科技的省思；「過」與「不及」的反差，強化了戲劇張力：像是螢光羽絨外套在下擺與袖口長度紛紛「縮水」，但搭配上高腰的牛仔褲、拉長了整體輪廓線條。

同時品牌總意總監Demna再發表了一份聲明，聲明中提及：「我討厭給人貼標籤，也討厭被人貼標籤，更討厭活在被人限定的框架裡。然而，整個社會、網路上、乃至全世界卻對此習以為常，因為這似乎是最安全的方式。想要真正認同自己的身份，認識真正的自己，需要有十足的勇氣與毅力。人生的每一天，都是捍衛自我的戰場。雖然追逐自我的道路常常佈滿荊棘，但是不隨波逐流，做獨一無二的自己，本身就是一件很酷的事情。難就難在被現實一次次的擊倒後，卻絕不服輸，仍然百折不撓地一往無前，追尋最真實的自己。」

他並進一步提到，相較於其他產業，時裝更喜歡各種標籤與包裝，因此她決定不再解釋自己的系列作品，「時尚最好不要販賣故事。你要麼喜歡，要麼不喜歡。」而這場秀是品牌對追尋真相、務實創作的隱喻。「讓我們忠於自己，讓世界沒有戰爭，充滿愛與和平。」事實上，這是一份相當特別的聲明，原文中的第一個句子以三次的hate為動詞，「I hate boxes and I hate labels and I hate being labeled and placed in a box（我討厭給人貼標籤，也討厭被人貼標籤，更討厭活在被人限定的框架裡。）」，但最後則是以love結尾，「Let us let everyone be anyone and make love not war（讓我們忠於自己，讓世界沒有戰爭，充滿愛與和平。）. 」