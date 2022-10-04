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活力上身！鄭伊健軍風翻玩西裝 周杰倫三XL帽T是這牌！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
54歲熟男大叔的鄭伊健，將在下個月登場紅勘體育館，並於近日登上香港JET雜誌雙封面。圖 / dunhill提供
54歲熟男大叔的鄭伊健，將在下個月登場紅勘體育館，並於近日登上香港JET雜誌雙封面。圖 / dunhill提供

雖然秋冬的布料與顏色一向沉悶，但像是藉由寬鬆尺寸將能維持行動的機能性，又或是服裝形式的高反差對比，都能脫厚重衣物對身體的束縛、展現自由活力。

以電影《古惑仔》系列中「浩南哥」一角聲名大噪的鄭伊健，將在10月邁入55歲生日。雖然已是54歲的熟男大叔，但不僅將在下個月登場紅勘體育館，更在日前登上香港JET雜誌雙封面。雜誌中鄭伊健換上多套造型，例如其中一套以長版皮革大衣內搭紅色高領針織衫，散發質感而不沉悶；另一套造型則在雙排扣西裝外套外搭了一件高科技尼龍Compendium長外套，以軍裝混搭正裝，搶眼而突出。

周杰倫則在日前出席巴黎時裝周大秀。席間除了被拍到坐在看秀第一排，周杰倫身上更穿一件寬鬆的黑色連帽T恤，並搭配寬鬆牛仔褲。但其實黑色帽T出自Balenciga 2022秋冬新品，同時腳上穿的也是Defender系列休閒球鞋。不僅厚底、顆粒狀的Defender球鞋是本季街頭潮人必備，牛仔褲上更有著小怪物、牙齒的各類塗鴉。瘦到皮包骨、合身的衣物不一定是流行的唯一標準，看看周董造型，原來一件3XL上身，活力跟風格，也可以三倍放大。

Uniform Lug黑色樂福鞋，30,950元。圖 / dunhill提供
Uniform Lug黑色樂福鞋，30,950元。圖 / dunhill提供
鄭伊健在雜誌中秀出多套造型，以皮革長大衣或軍事風格外套，展現多變熟男魅力。圖 / 翻攝自 IG @ jetmaghk（合成圖）
鄭伊健在雜誌中秀出多套造型，以皮革長大衣或軍事風格外套，展現多變熟男魅力。圖 / 翻攝自 IG @ jetmaghk（合成圖）
Defender黑色休閒鞋，39,900元。圖 / Balenciaga提供
Defender黑色休閒鞋，39,900元。圖 / Balenciaga提供
除了身上XXXL黑色帽T出自Balenciaga，腳上厚底、圓弧曲線與大量防滑顆粒的Defender球鞋，也是Balenciaga近期熱門單品。圖 / Balenciaga提供
除了身上XXXL黑色帽T出自Balenciaga，腳上厚底、圓弧曲線與大量防滑顆粒的Defender球鞋，也是Balenciaga近期熱門單品。圖 / Balenciaga提供
周杰倫出席巴黎時裝周，身著了搶眼的2022秋冬XXXL黑色帽T。圖 / Balenciaga提供
周杰倫出席巴黎時裝周，身著了搶眼的2022秋冬XXXL黑色帽T。圖 / Balenciaga提供
Compendium橄欖綠棕色大衣，69,500元。圖 / dunhill提供
Compendium橄欖綠棕色大衣，69,500元。圖 / dunhill提供

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