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活力上身！鄭伊健軍風翻玩西裝 周杰倫三XL帽T是這牌！
雖然秋冬的布料與顏色一向沉悶，但像是藉由寬鬆尺寸將能維持行動的機能性，又或是服裝形式的高反差對比，都能脫厚重衣物對身體的束縛、展現自由活力。
以電影《古惑仔》系列中「浩南哥」一角聲名大噪的鄭伊健，將在10月邁入55歲生日。雖然已是54歲的熟男大叔，但不僅將在下個月登場紅勘體育館，更在日前登上香港JET雜誌雙封面。雜誌中鄭伊健換上多套造型，例如其中一套以長版皮革大衣內搭紅色高領針織衫，散發質感而不沉悶；另一套造型則在雙排扣西裝外套外搭了一件高科技尼龍Compendium長外套，以軍裝混搭正裝，搶眼而突出。
周杰倫則在日前出席巴黎時裝周大秀。席間除了被拍到坐在看秀第一排，周杰倫身上更穿一件寬鬆的黑色連帽T恤，並搭配寬鬆牛仔褲。但其實黑色帽T出自Balenciga 2022秋冬新品，同時腳上穿的也是Defender系列休閒球鞋。不僅厚底、顆粒狀的Defender球鞋是本季街頭潮人必備，牛仔褲上更有著小怪物、牙齒的各類塗鴉。瘦到皮包骨、合身的衣物不一定是流行的唯一標準，看看周董造型，原來一件3XL上身，活力跟風格，也可以三倍放大。
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