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RIMOWA台中大遠百旗艦店重新開幕 占地20坪獨創鑑賞座位區

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
豪華行李箱品牌RIMOWA在國境解封之前，也呈現了全新台中大遠百旗艦店。圖／RIMOWA提供
豪華行李箱品牌RIMOWA在國境解封之前，也呈現了全新台中大遠百旗艦店。圖／RIMOWA提供

豪華行李箱品牌RIMOWA在國境解封之前，也呈現了全新台中大遠百旗艦店，使用目前全球最新的視覺形象打造店裝，佔地約20坪也是全台最大專賣店。除了展示全系列商品之外，RIMOWA還呼應台中「慢活」氛圍，獨創鑑賞座位區，讓消費者能以最輕鬆的姿態挑選未來旅行裝備。

2020年的12月，RIMOWA就不畏疫情，進駐台中大遠百開設專門店，經過一年多的營運，感受到蓬勃的在地商機，為了提供更優質的購物環境，品牌向百貨方爭取更大空間來進行改裝。因此全新的RIMOWA台中大遠百旗艦店在日前正式開門迎客，與其他專賣店不同的是使用目前全球最新的視覺形象來打造店裝，除了有延續過往的木質溫暖特色，最主要的內部空間選用含蓄的金屬色調設計，並設有圓角牆面和家具，向經典行李箱輪廓致敬。整體空間呈現時尚簡約搭配明亮開放格局為特色，而且在佔地20坪的門市裡，還設有全台獨家的座位區，讓顧客可以舒適的鑑賞商品。

RIMOWA台中大遠百旗艦店在佔地20坪的門市裡，還設有全台獨家的座位區，讓顧客可以舒適的鑑賞商品。圖／RIMOWA提供
RIMOWA台中大遠百旗艦店在佔地20坪的門市裡，還設有全台獨家的座位區，讓顧客可以舒適的鑑賞商品。圖／RIMOWA提供

全新的RIMOWA台中大遠百旗艦店內，展示全系列商品，包括品牌最經典的鋁鎂合金材質Classic與Original系列，以輕巧聚碳酸酯材質打造並多樣色彩選擇的Essential系列；袋款系列包含深受喜愛的Never Still與Personal等隨身包袋、後背包及公事包等款式。還有以全球著名城市為主題的限量版設計貼紙牆，讓消費者能一覽無遺的挑選所有系列及款式，搭配經典Unique系列商品包括行李牌、手把套裝及滾輪套裝，打造個人專屬風格行李箱。除了展售商品外，RIMOWA台中大遠百旗艦店亦提供簡易行李箱維修服務。

RIMOWA台中大遠百旗艦店使用目前全球最新的視覺形象來打造店裝，內部空間選用含蓄的金屬色調設計，並設有圓角牆面和家具，向經典行李箱輪廓致敬。圖／RIMOWA提供
RIMOWA台中大遠百旗艦店使用目前全球最新的視覺形象來打造店裝，內部空間選用含蓄的金屬色調設計，並設有圓角牆面和家具，向經典行李箱輪廓致敬。圖／RIMOWA提供

除了展售商品外，RIMOWA台中大遠百旗艦店亦提供簡易行李箱維修服務。圖／RIMOWA提供
除了展售商品外，RIMOWA台中大遠百旗艦店亦提供簡易行李箱維修服務。圖／RIMOWA提供

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