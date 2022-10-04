看好解封後商機 星宇航空推出『北海道全包粉雪假期』

迎接國門重啟及日本開放免簽自由行，看好赴日旅遊熱潮及高端旅遊商機，星宇航空攜手全包式滑雪假期領導品牌Club Med共同推出精品級的聯名奢旅『北海道全包粉雪假期』。

星宇推出的假期包套內含星宇航空台北-札幌來回機票、Club Med雪村住宿、美食酒水、雪票、滑雪教學、露天風呂等，５天４夜每人NT$67,500起。前100名購買12月聯名假期行程，限量加贈『全套雪具1日免費租借』以及『STARLUX x KINTO隨行保溫瓶』。雙品牌夢幻聯手，要讓喜愛或想嘗試雪國滑雪魅力的國人，在重啟赴日旅遊時，能有全新、更升級的渡假體驗。

長達２年多的疫情，讓愛好赴日旅遊的台灣旅客真的等了好久，星宇航空籌備多時的札幌、沖繩航線，也瞄準解封首月正式開航，以每日1班的密集飛航，滿足疫後國人飛往日本旅遊的強大需求。擁有超過60年經營歷史的Club Med，除原在北海道擁有TripAdvisor評鑑第一名的Club Med Tomamu及Club Med Sahoro二間知名雪村外，也即將在12月開幕北海道第三間滑雪度假村--Club Med Kiroro Peak行館。

全新的Kiroro Peak行館，設有最低年齡限制（須年滿12歲），提供較高隱私的靜謐感。因雪場位置鄰近日本海，Kiroro每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道雪場降雪量之冠。

雪季長達160天可一路延續至5月初，對於喜愛滑雪的台灣旅客來說是一大福音。不滑雪的旅客除了可免費參加雪地健行、欣賞霧淞外，亦可額外付費走出村外參加雪地騎馬或冰釣體驗；滑完雪後的旅客，最適合泡在露天風呂(Rotenburo)擺脫一整天的疲累，同時欣賞被白雪覆蓋的山巒美景；最後再由融合日法的新式料理(Fusion)來滿足您的味蕾，讓身心靈得到充分的滿足。