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國際自由車環台賽再出發 日立冷氣持續12年熱血贊助

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日立冷氣長期贊助國際自由車環台賽，教育部林騰蛟次長（右）頒贈環台賽日立冷氣冠軍衫給日立冷氣羅淮正總經理（左）。圖／日立冷氣提供
日立冷氣長期贊助國際自由車環台賽，教育部林騰蛟次長（右）頒贈環台賽日立冷氣冠軍衫給日立冷氣羅淮正總經理（左）。圖／日立冷氣提供

經歷疫情洗禮，睽違已久的自由車環台賽今年終於回來了！經過2年又7個月的等待，2022國際自由車環台公路大賽台北站於週末盛大登場，為期5天、共分5站由北到南舉行。日立冷氣總經理羅淮正出席賽前記者會時表示，每年國際自由車環台賽日立都不缺席，選手衝刺、追求冠軍的精神，就和連續13年拿到台灣銷售冠軍的日立冷氣一樣，期待中華隊不只要拿第一，也努力維持第一。

本屆賽事共有來自全球26個國家、15支洲際職業車隊和國家隊的122位菁英選手來台競技。今年中華隊以最佳陣容出賽，教練亦肯定選手狀態，期盼各世代好手能夠全力發揮為台灣取得好成績。日立冷氣身為長期力挺這項國際級體育盛事的重要夥伴，秉持「把世界帶進台灣、把台灣帶給世界」的精神，讓台灣自由車好手與車迷們，不用出國就能參與國際賽事，同時推廣環保、節能又健康的單車運動，隨著精采賽事依站進行，透過國際媒體的報導與網路直播，讓全球領略台灣的自然風光與溫暖人情，行銷台灣之美。

日立冷氣不僅為台灣帶來高品質的空調產品，更從教育、體育、公益、文化和偏鄉關懷等多元面向，具體實踐企業社會責任，持續實現「珍愛地球、深耕台灣」的願景，在這塊土地上努力耕耘，和民眾一起「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」。

冷氣 體育 網路直播

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