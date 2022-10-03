23巴黎時裝周／Valentino在極端之間 Givenchy美法接軌

2023春夏巴黎時裝周10月2日登場的范倫鐵諾（Valentino），本季以UNBOXING為主題，在極簡與極繁、有與無、虛與實之間，透過服裝的語彙探索純粹的本質，品牌大使千黛亞（Zendaya）以滿版的logo透視裝現身秀場。選擇於Jardin de Plantes de Paris 巴黎植物園登場的紀梵希（GIVENCHY）則在奇花異草環繞的法式庭園中，重新品味品牌創辦人Hubert de Givenchy在美國和法國兩國之間文化交流之間獲得的共鳴；包括韓國女子天團aespa以及布魯克林貝克漢夫婦都在細雨中賞秀。

午後2點登場的Valentino，以極致的滿版logo揭開序幕：模特兒除了穿上滿滿logo的裸膚色服裝，臉上也滿滿地都是logo，創意總監Pierpaolo Piccioli以極限的手法，提出了對於服裝的命題：衣著如何等同於個人身份認同？一系列裸膚色幾近肉胎的服裝，以純粹或對比的方式加深了這個主題：彷彿赤裸的上半身配上彩度極高裝飾刺繡、亮片、珠繡、甚至流蘇或羽飾極度繁複的下半身，又或是輪廓剪裁吃掉本身身形且高級訂製服工藝超乎想像的外套，讓人不禁注視到純粹赤裸的「無」的部分。繁複得純粹也簡約得純粹，在虛實有無之間，Valentino 「UNBOXING」打開盒子的框架，彰顯設計的本質。