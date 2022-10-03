23巴黎時裝周／Valentino在極端之間 Givenchy美法接軌
2023春夏巴黎時裝周10月2日登場的范倫鐵諾（Valentino），本季以UNBOXING為主題，在極簡與極繁、有與無、虛與實之間，透過服裝的語彙探索純粹的本質，品牌大使千黛亞（Zendaya）以滿版的logo透視裝現身秀場。選擇於Jardin de Plantes de Paris 巴黎植物園登場的紀梵希（GIVENCHY）則在奇花異草環繞的法式庭園中，重新品味品牌創辦人Hubert de Givenchy在美國和法國兩國之間文化交流之間獲得的共鳴；包括韓國女子天團aespa以及布魯克林貝克漢夫婦都在細雨中賞秀。
午後2點登場的Valentino，以極致的滿版logo揭開序幕：模特兒除了穿上滿滿logo的裸膚色服裝，臉上也滿滿地都是logo，創意總監Pierpaolo Piccioli以極限的手法，提出了對於服裝的命題：衣著如何等同於個人身份認同？一系列裸膚色幾近肉胎的服裝，以純粹或對比的方式加深了這個主題：彷彿赤裸的上半身配上彩度極高裝飾刺繡、亮片、珠繡、甚至流蘇或羽飾極度繁複的下半身，又或是輪廓剪裁吃掉本身身形且高級訂製服工藝超乎想像的外套，讓人不禁注視到純粹赤裸的「無」的部分。繁複得純粹也簡約得純粹，在虛實有無之間，Valentino 「UNBOXING」打開盒子的框架，彰顯設計的本質。
雖然同是探索「之間」，由Matthew M. Williams提出的紀梵希2023春夏女裝，接軌的則是創辦人所代表的法國的高訂精神文化，以及Matthew M. Williams的美國，風格遊走在巴黎細緻細節與洛杉磯冷靜休閒之間。中心主軸的洋裝、裙子和襯衫等來自品牌本身傳奇的高訂技術，黑色洋裝被重新詮釋，GIVENCHY 的 4G標誌化成箱式夾克與套裝，大衣拉鍊拉起變成斗篷。風衣、飛行員夾克、工作服與大口袋的工作褲來自美國男性的街頭服裝，在比例縮放之後用最凸顯巴黎城市語彙的粗花呢和編織中呈現。丹寧牛仔長褲鑲飾水晶滾邊：法式和美式衣櫥品味融合堆疊出全新的城市穿衣方法。「通過他為奧黛麗赫本所做的工作，紀梵希先生向我的國家介紹了某種來自巴黎影響的精緻，給了我們對優雅的看法——就像美國音樂文化現在ㄧ直在激發法國青年世代的衣櫥。」Matthew M. Williams說。
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