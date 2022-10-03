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23巴黎時裝周／Valentino在極端之間 Givenchy美法接軌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli 2023年春夏時裝系列探索「純粹」。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli 2023年春夏時裝系列探索「純粹」。圖／范倫鐵諾提供

2023春夏巴黎時裝周10月2日登場的范倫鐵諾（Valentino），本季以UNBOXING為主題，在極簡與極繁、有與無、虛與實之間，透過服裝的語彙探索純粹的本質，品牌大使千黛亞（Zendaya）以滿版的logo透視裝現身秀場。選擇於Jardin de Plantes de Paris 巴黎植物園登場的紀梵希（GIVENCHY）則在奇花異草環繞的法式庭園中，重新品味品牌創辦人Hubert de Givenchy在美國和法國兩國之間文化交流之間獲得的共鳴；包括韓國女子天團aespa以及布魯克林貝克漢夫婦都在細雨中賞秀。

午後2點登場的Valentino，以極致的滿版logo揭開序幕：模特兒除了穿上滿滿logo的裸膚色服裝，臉上也滿滿地都是logo，創意總監Pierpaolo Piccioli以極限的手法，提出了對於服裝的命題：衣著如何等同於個人身份認同？一系列裸膚色幾近肉胎的服裝，以純粹或對比的方式加深了這個主題：彷彿赤裸的上半身配上彩度極高裝飾刺繡、亮片、珠繡、甚至流蘇或羽飾極度繁複的下半身，又或是輪廓剪裁吃掉本身身形且高級訂製服工藝超乎想像的外套，讓人不禁注視到純粹赤裸的「無」的部分。繁複得純粹也簡約得純粹，在虛實有無之間，Valentino 「UNBOXING」打開盒子的框架，彰顯設計的本質。

雖然同是探索「之間」，由Matthew M. Williams提出的紀梵希2023春夏女裝，接軌的則是創辦人所代表的法國的高訂精神文化，以及Matthew M. Williams的美國，風格遊走在巴黎細緻細節與洛杉磯冷靜休閒之間。中心主軸的洋裝、裙子和襯衫等來自品牌本身傳奇的高訂技術，黑色洋裝被重新詮釋，GIVENCHY 的 4G標誌化成箱式夾克與套裝，大衣拉鍊拉起變成斗篷。風衣、飛行員夾克、工作服與大口袋的工作褲來自美國男性的街頭服裝，在比例縮放之後用最凸顯巴黎城市語彙的粗花呢和編織中呈現。丹寧牛仔長褲鑲飾水晶滾邊：法式和美式衣櫥品味融合堆疊出全新的城市穿衣方法。「通過他為奧黛麗赫本所做的工作，紀梵希先生向我的國家介紹了某種來自巴黎影響的精緻，給了我們對優雅的看法——就像美國音樂文化現在ㄧ直在激發法國青年世代的衣櫥。」Matthew M. Williams說。

VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
來自洛杉磯的LA cool與巴黎時尚在GIVENCHY 2023春夏女裝中接軌。圖／紀梵希提供
來自洛杉磯的LA cool與巴黎時尚在GIVENCHY 2023春夏女裝中接軌。圖／紀梵希提供
GIVENCHY 2023春夏女裝系列。圖／紀梵希提供
GIVENCHY 2023春夏女裝系列。圖／紀梵希提供
來自洛杉磯的LA cool與巴黎時尚在GIVENCHY 2023春夏女裝中接軌。圖／紀梵希提供
來自洛杉磯的LA cool與巴黎時尚在GIVENCHY 2023春夏女裝中接軌。圖／紀梵希提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列以極致滿版的logo展開本季大秀。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列以極致滿版的logo展開本季大秀。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
來自洛杉磯的LA cool與巴黎時尚在GIVENCHY 2023春夏女裝中接軌。圖／紀梵希提供
來自洛杉磯的LA cool與巴黎時尚在GIVENCHY 2023春夏女裝中接軌。圖／紀梵希提供
來自洛杉磯的LA cool與巴黎時尚在GIVENCHY 2023春夏女裝中接軌。圖／紀梵希提供
來自洛杉磯的LA cool與巴黎時尚在GIVENCHY 2023春夏女裝中接軌。圖／紀梵希提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
布魯克林貝克漢夫婦受邀出席GIVENCHY 2023春夏時裝系列發表。圖／紀梵希提供
布魯克林貝克漢夫婦受邀出席GIVENCHY 2023春夏時裝系列發表。圖／紀梵希提供
GIVENCHY 2023春夏女裝系列。圖／紀梵希提供
GIVENCHY 2023春夏女裝系列。圖／紀梵希提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
極簡與極繁的共存凸顯VALENTINO 2023年春夏時裝主題。圖／范倫鐵諾提供
極簡與極繁的共存凸顯VALENTINO 2023年春夏時裝主題。圖／范倫鐵諾提供
韓國女子天團aespa受邀出席GIVENCHY 2023春夏時裝系列發表。圖／紀梵希提供
韓國女子天團aespa受邀出席GIVENCHY 2023春夏時裝系列發表。圖／紀梵希提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
GIVENCHY 2023春夏女裝結合巴黎與洛杉磯兩種風格迥異的文化。圖／紀梵希提供
GIVENCHY 2023春夏女裝結合巴黎與洛杉磯兩種風格迥異的文化。圖／紀梵希提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
VALENTINO 2023年春夏時裝系列。圖／范倫鐵諾提供
來自洛杉磯的LA cool與巴黎時尚在GIVENCHY 2023春夏女裝中接軌。圖／紀梵希提供
來自洛杉磯的LA cool與巴黎時尚在GIVENCHY 2023春夏女裝中接軌。圖／紀梵希提供

巴黎 法國 品牌 時裝周

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