LinLi Boutique打造全球首個永續婚紗系列 王淨率先穿驚呼「意外的舒服！」

許多名媛、女明星在出嫁或是紅毯著裝時，都會選擇與成立逾三十年的LinLi Boutique的作品，新世代的王淨就是其中之一。因此，當LinLi Boutique的創辦人暨設計總監林莉，耗費一年多時間，發表全球首個永續婚紗系列時，王淨便搶先穿上一襲有著長拖尾的白紗現身，並驚呼「穿起來意外的舒服，而且還能很環保」。

王淨在過去的影展典禮上，就曾穿著LinLi Boutique所量身訂製的禮服，成為紅毯「嬌」點。對於品牌的嫁衣或是正式宴會服一點都不陌生，因此受邀演繹以獨家Beyond Spacer立體面料製成的永續概念婚紗，王淨坦言很興奮之外，還提到因為工作不是第一次披上白紗，但看到這系列後還是覺得「相信每個女生穿上都會像是小公主」。但若是自己未來舉辦婚禮，王淨還是偏好帥氣，以及既可正式又休閒的款式，符合自己設定的隨興風格；因此在這系列裡，她相中的是白色洋裝剪裁，搭配黑色長褲的款式、以及嫩黃色兩截式的禮服。、

LinLi Boutique的創辦人暨設計總監林莉（左）、女星王淨。圖／LinLi Boutique提供

對於打造全球首個永續婚紗系列，LinLi Boutique的創辦人暨設計總監林莉也表示，因為要符合百分百以回收再製的素材來製作，必需克服許多難題。而這系列的面料是與台灣黛莉公司共同合作研發，因為是嶄新素材，從縫製到版型都與以往經驗不同，加上還要解決禮服結構，以及少了光澤等等問題，因此從發想到最終完成，耗時一年餘。不僅如此，LinLi Boutique還打破過去環保材質，不易有亮彩的選擇，提供了裸粉、桃紅、鮮綠和亮橘等設計，同時還兼具了輕盈與透氣的特色。

LinLi Boutique永續婚紗系列，運用材質特性，呈現出多種立體輪廓變化。圖／LinLi Boutique提供

LinLi Boutique打破過去環保材質，不易有亮彩的選擇，提供了裸粉、桃紅、鮮綠和亮橘等設計。圖／LinLi Boutique提供