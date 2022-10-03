23春夏巴黎時裝周／Off-White翻過新頁！續任設計師模糊高級時裝與潮牌界線

高端潮牌Off-White創辦人Virgil Abloh在2021年11月底驟逝，讓時尚圈都感到惋惜。而品牌繼任設計師則為現年32歲的時尚雜誌《Dazed》總編輯Ibrahim Kamara，5月正式上任，操刀的第一季作品，就在巴黎時裝周曝光，不同以往的風格，彷彿正式宣告Off-White將翻開新一頁了。

Ibrahim Kamara過去就和Virgil Abloh一同完成Louis Vuitton 2022春夏、秋冬兩季男裝，以及Off-White 2022秋冬系列的形象造型工作，對品牌精神，以及慣用風格，十分嫻熟。不過，此次Off-White於巴黎發表的2023春夏系列，卻讓人有截然不同的感受。這一場被定義為「慶典」的大秀，就如同Ibrahim Kamara所說「我們正在轉型並打開更多可能大門」，從Virgil Abloh所遺留的手稿和各種資料出發，進行創作，一如他在生前挑戰高級時裝的態度與意念。

既然是一個全新的開始，Ibrahim Kamara利用帶有手繪質感且對稱的圖騰，運用刺繡、印花或是立體縫製，裝飾在不同的單品上，成為這一季最主要的視覺印象。其次是過去Off-White鮮少使用的花朵元素，也從不同面料如蕾絲、皮革到真絲上，都可見它的身影，象徵內心也同時在綻放。同時，還有貫穿全系列宛如代表色的「藍」，據說Virgil生前也為此顏色著迷。而已成招牌的「流星鏤空」，則將挖洞設計放在肚子部位，並以蕾絲等新材質呈現；Ibrahim Kamara解釋將挖洞圍繞在身體較私密部位，創造出既隱蔽又想顯露的氛圍。

不僅如此，設計師試圖在每個對比之間找到平衡，像是裸露及保守款式、硬挺或柔軟布料。使用緊身的針織洋裝搭配柔軟的喀什米爾羊毛、厚重的日本丹寧、皮革與絲質烏干紗、雪紡及蕾絲結合；經典的牛仔單品則以真絲羊絨呈現。因此，對於Off-White過去的品牌支持者，既能於這系列中找到熟悉的Virgil Abloh特色，但有更多的是Ibrahim Kamara的新實驗。而且Virgi曾認為街頭潮流在十年內將消失，因此作為續任的設計師，正如實的貫徹這樣的精神，模糊了高級時裝與潮牌界線。

Ibrahim Kamara利用帶有手繪質感且對稱的圖騰，運用刺繡、印花或是立體縫製，裝飾在不同的單品上，成為這一季最主要的視覺印象。圖／Off-White提供

已成招牌的「流星鏤空」，則將挖洞設計放在肚子部位，Ibrahim Kamara解釋將挖洞圍繞在身體較私密部位，創造出既隱蔽又想顯露的氛圍。圖／Off-White提供

Off-White鮮少使用的花朵元素，也從不同面料如蕾絲、皮革到真絲上，都可見它的身影，象徵內心也同時在綻放。圖／Off-White提供