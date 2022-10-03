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自有通路限定！噶瑪蘭經典獨奏法國葡萄酒桶原酒發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「噶瑪蘭經典獨奏法國葡萄酒桶威士忌原酒」蘊含噶瑪蘭招牌熱帶水果風情，點綴葡萄、黑櫻桃、巧克力與乾果氣息，整體風味細膩優雅。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭經典獨奏法國葡萄酒桶威士忌原酒」蘊含噶瑪蘭招牌熱帶水果風情，點綴葡萄、黑櫻桃、巧克力與乾果氣息，整體風味細膩優雅。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金車噶瑪蘭威士忌繼2021年底於全通路發表噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌後，今年於各通路推出限定酒款，首波於金車自有通路推出「噶瑪蘭經典獨奏法國葡萄酒桶威士忌原酒」，選自法國頂級酒莊、有高品質詩人之酒美譽的葡萄酒桶，即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭威士忌酒廠限量上市，每瓶750毫升，建議售價6,600元。

「噶瑪蘭經典獨奏法國葡萄酒桶威士忌原酒」將酒液全時熟成於法國頂級葡萄酒桶之中，呈現飽滿的深赤褐酒色，甜瓜、蘋果、番石榴與蜂蜜的香氣豐韻，點綴絲絲葡萄、黑櫻桃、熱帶水果果香，多層次的酒體中同時釋放出細緻牡丹花香、黑莓與橡木調性，香氣集中馥郁，垂涎甜感輔以些微礦石鹹味，微妙皂香使酒體更加豐富，完美平衡地連結了酸度、丹寧、果香與酒感，整體風味細膩優雅，不失強勁的尾韻令人印象深刻。

酒標設計融入葡萄藤蔓插畫，與葡萄酒桶相呼應，特殊紙質印刷透出珍珠般光澤，如同葡萄於暖陽照映下閃耀，更顯酒液在頂級葡萄酒桶中熟成的珍稀限量，細酩之間，彷彿身歷南法莊園。

源自一座百年酒廠的嚮往，夢想打造威士忌的新故鄉，金車噶瑪蘭誕生於台灣這座美麗之島，於2005年正式建廠，成為台灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，2008年推出台灣首支自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經2016年擴廠，年產量躍升至1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，不斷突破創新，目前已銷往全球六十多個國家及地區，並屢獲世界各大專業賽事肯定，累計獲頒超過700面金牌。未來，金車噶瑪蘭會繼續向前，持續將台灣的優質威士忌推向世界。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「噶瑪蘭經典獨奏法國葡萄酒桶威士忌原酒」即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭威士忌酒廠限量上市，每瓶750毫升，建議售價6,600元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭經典獨奏法國葡萄酒桶威士忌原酒」即日起於全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭威士忌酒廠限量上市，每瓶750毫升，建議售價6,600元。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒標設計融入葡萄藤蔓插畫，與葡萄酒桶相呼應，特殊紙質印刷透出珍珠般光澤，如同葡萄於暖陽照映下閃耀。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒標設計融入葡萄藤蔓插畫，與葡萄酒桶相呼應，特殊紙質印刷透出珍珠般光澤，如同葡萄於暖陽照映下閃耀。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 葡萄酒 法國

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