iPad Air、Apple Pencil在手 跟著插畫家Ker Ker一起透視咖啡聽
有點憂鬱又有點忙碌的星期一，肯定隨時都想來杯咖啡提提神，而擁有建築背景的插畫家Ker Ker（@kerker630）更將愛咖啡的心情，延伸到生活、工作中，結合建築專業知識與技能，將4年內跑遍近400間咖啡店的日常，運用iPad Air和Apple Pencil刻畫下來，以不同的視角細緻描繪空間中的樣貌，他在每張圖中都加入了一個有趣的共同元素「貓」，讓喜愛他畫作的人每次看都有令人心暖暖的小驚喜。
Ker Ker在進入建築系後第一張所繪製的空間透視圖，是用傳統的針筆與白紙，一筆一畫畫出大學住的宿舍。而開始經營「透視餐廳」品牌、繪製透視咖啡廳的起因，則是發現許多有著獨特設計、迷人氛圍的咖啡廳，都有禁止拍照的規定，於是他靈機一動：「不如把空間畫下來，那些無法在地圖上得知店家面貌的人們，也能透過插畫搶先一窺內部風格。」
從紙筆到電繪，對創作要求極高的Ker Ker也經過了一番掙扎，一開始使用繪圖板時對於視角切換、筆觸延遲的不適應，一度讓他無法好好創作，直到iPad Pro和Apple Pencil的推出，在店裡觀望過好幾回、甚至直接在現場完成插畫後，終於決定入手，搭配Procreate使用至今超過7年的時間，更在今年更新了使用M1晶片的第5代iPad Air以及第2代Apple Pencil。
這也讓相隔多年更新裝置的Ker Ker直呼：「像法寶一樣！太好用。」繪圖筆觸線條風格很細緻的他，原本很怕更換不同手感的Apple Pencil會需要一段時間適應，沒想到新一代Apple Pencil的靈敏度和壓力感測讓他讚不絕口，滑順的筆觸和「不可思議」的力度接收，在畫空間中不同粗細、深淺差異的物體都能一次完成，無需再使用第三方App裡的功能調整。而從iPad Pro改為第5代iPad Air，雖然螢幕變小，但更適合攜帶跑咖啡店使用，且重量減輕200多克，外出使用也更輕鬆，加上第2代Apple Pencil磁吸式充電設計收納使用都更方便。
而軟硬體功能的互相搭配，也讓Ker Ker的創作流程更為流暢，走進一家咖啡店後，Ker Ker喜歡坐在一眼就可以看完整間店的角落，點杯咖啡、拍下整間店的空間照片，在喝咖啡的同時畫下草稿，並在回到家之後，透過「接力」功能，在iMac的Procreate裡繼續做更細緻的創作，還能繼續將iPad Air當作繪圖板精修想調整的細節，貫穿裝置的生態系效能真的很方便。後續要輸出大圖檔、高解幾度、多圖層的檔案，或是更細緻的客製化筆刷功能，擁有M1晶片的iPad Air搭配持續免費更新的Procreate軟體，也都能在彈指間點下按鈕完成。
Ker Ker最後還分享了一個他的跑店創作密技，用「照片」App 裡的 「地點」相簿來釘選自己的每個足跡。「有時候真的因為去過太多店，會忘記是否、何時曾來過，但只要有到訪我都一定會拍照，透過照片裡的地點紀錄，不只能抓出曾經，有重複到訪的店家，多張照片還能比對店家的變化、追溯經營史。」翻開Ker Ker的咖啡店相簿，不僅是他筆下每間咖啡廳的原型，也梳理了他每間曾到訪咖啡廳的成長脈絡和這些愛咖啡者的心頭點滴。
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