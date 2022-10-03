iPad Air、Apple Pencil在手 跟著插畫家Ker Ker一起透視咖啡聽

有點憂鬱又有點忙碌的星期一，肯定隨時都想來杯咖啡提提神，而擁有建築背景的插畫家Ker Ker（@kerker630）更將愛咖啡的心情，延伸到生活、工作中，結合建築專業知識與技能，將4年內跑遍近400間咖啡店的日常，運用iPad Air和Apple Pencil刻畫下來，以不同的視角細緻描繪空間中的樣貌，他在每張圖中都加入了一個有趣的共同元素「貓」，讓喜愛他畫作的人每次看都有令人心暖暖的小驚喜。

Ker Ker在進入建築系後第一張所繪製的空間透視圖，是用傳統的針筆與白紙，一筆一畫畫出大學住的宿舍。而開始經營「透視餐廳」品牌、繪製透視咖啡廳的起因，則是發現許多有著獨特設計、迷人氛圍的咖啡廳，都有禁止拍照的規定，於是他靈機一動：「不如把空間畫下來，那些無法在地圖上得知店家面貌的人們，也能透過插畫搶先一窺內部風格。」

從紙筆到電繪，對創作要求極高的Ker Ker也經過了一番掙扎，一開始使用繪圖板時對於視角切換、筆觸延遲的不適應，一度讓他無法好好創作，直到iPad Pro和Apple Pencil的推出，在店裡觀望過好幾回、甚至直接在現場完成插畫後，終於決定入手，搭配Procreate使用至今超過7年的時間，更在今年更新了使用M1晶片的第5代iPad Air以及第2代Apple Pencil。

這也讓相隔多年更新裝置的Ker Ker直呼：「像法寶一樣！太好用。」繪圖筆觸線條風格很細緻的他，原本很怕更換不同手感的Apple Pencil會需要一段時間適應，沒想到新一代Apple Pencil的靈敏度和壓力感測讓他讚不絕口，滑順的筆觸和「不可思議」的力度接收，在畫空間中不同粗細、深淺差異的物體都能一次完成，無需再使用第三方App裡的功能調整。而從iPad Pro改為第5代iPad Air，雖然螢幕變小，但更適合攜帶跑咖啡店使用，且重量減輕200多克，外出使用也更輕鬆，加上第2代Apple Pencil磁吸式充電設計收納使用都更方便。

而軟硬體功能的互相搭配，也讓Ker Ker的創作流程更為流暢，走進一家咖啡店後，Ker Ker喜歡坐在一眼就可以看完整間店的角落，點杯咖啡、拍下整間店的空間照片，在喝咖啡的同時畫下草稿，並在回到家之後，透過「接力」功能，在iMac的Procreate裡繼續做更細緻的創作，還能繼續將iPad Air當作繪圖板精修想調整的細節，貫穿裝置的生態系效能真的很方便。後續要輸出大圖檔、高解幾度、多圖層的檔案，或是更細緻的客製化筆刷功能，擁有M1晶片的iPad Air搭配持續免費更新的Procreate軟體，也都能在彈指間點下按鈕完成。