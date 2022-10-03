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文佳煐雪胸火辣搶鏡！宋慧喬靠仙氣撐場秀CHAUMET珠寶
法國皇室珠寶品牌CHAUMET繼8月在台灣舉辦海外首場波瀾燦景（Ondes & Merveilles）頂級珠寶展後， 第二站來到韓國，並於韓國當地時間 9月30日晚間舉辦貴賓晚宴。品牌亞太區代言人宋慧喬、品牌摯友文佳煐以及魅力演技派偶像男星朴炯植都特地出席，並穿戴這次展出的頂級珠寶。
永遠的「喬妹」宋慧喬，此次身穿一席米色極簡剪裁禮服，襯托泊岸歇飲系列項鍊。這條項鍊以整排磚紅色尖晶石描繪夏日艷陽下的海灘，帕拉依巴碧璽和藍寶石相互輝映，猶如輕拍海岸的層層波浪，波浪上錯落的馬眼形切割鑽石，就像停泊岸邊的船隻。她搭配刻畫海浪律動美感的Déferlante鑽戒，氣質優雅，而特地放下的瀏海則讓她顯得更清新年輕。
「女神降臨」竄紅的年輕女星文佳煐，則是已露出曼妙身材曲線的黑色低胸洋裝，搭配以約瑟芬皇后為靈感的Joséphine系列珠寶，戒指和耳環都鑲嵌了象徵皇室的梨形切割藍寶石，展現高貴優雅的公主氣質。男團出身、近年來以精湛演技收服粉絲的富二代男星朴炯植，則是演繹了以水手刺青作為創作靈感的墨色印記系列胸針及腕表，是高級珠寶少見的中性風格設計，也呼應了時下無性別區分的配戴趨勢。
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