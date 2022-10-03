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文佳煐雪胸火辣搶鏡！宋慧喬靠仙氣撐場秀CHAUMET珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chaumet亞太區代言人宋慧喬出席波瀾燦景頂級珠寶展。圖／CHAUMET提供
Chaumet亞太區代言人宋慧喬出席波瀾燦景頂級珠寶展。圖／CHAUMET提供

法國皇室珠寶品牌CHAUMET繼8月在台灣舉辦海外首場波瀾燦景（Ondes & Merveilles）頂級珠寶展後， 第二站來到韓國，並於韓國當地時間 9月30日晚間舉辦貴賓晚宴。品牌亞太區代言人宋慧喬、品牌摯友文佳煐以及魅力演技派偶像男星朴炯植都特地出席，並穿戴這次展出的頂級珠寶。

永遠的「喬妹」宋慧喬，此次身穿一席米色極簡剪裁禮服，襯托泊岸歇飲系列項鍊。這條項鍊以整排磚紅色尖晶石描繪夏日艷陽下的海灘，帕拉依巴碧璽和藍寶石相互輝映，猶如輕拍海岸的層層波浪，波浪上錯落的馬眼形切割鑽石，就像停泊岸邊的船隻。她搭配刻畫海浪律動美感的Déferlante鑽戒，氣質優雅，而特地放下的瀏海則讓她顯得更清新年輕。

「女神降臨」竄紅的年輕女星文佳煐，則是已露出曼妙身材曲線的黑色低胸洋裝，搭配以約瑟芬皇后為靈感的Joséphine系列珠寶，戒指和耳環都鑲嵌了象徵皇室的梨形切割藍寶石，展現高貴優雅的公主氣質。男團出身、近年來以精湛演技收服粉絲的富二代男星朴炯植，則是演繹了以水手刺青作為創作靈感的墨色印記系列胸針及腕表，是高級珠寶少見的中性風格設計，也呼應了時下無性別區分的配戴趨勢。

文佳煐配戴的Joséphine Splendeur Impériale鉑金鑽戒。圖／CHAUMET提供
文佳煐配戴的Joséphine Splendeur Impériale鉑金鑽戒。圖／CHAUMET提供
朴炯植出席Chaumet波瀾燦景頂級珠寶展。圖／CHAUMET提供
朴炯植出席Chaumet波瀾燦景頂級珠寶展。圖／CHAUMET提供
朴炯植配戴的墨色印記Encres 18K白金、18K玫瑰金和 18K黃金胸針。圖／CHAUMET提供
朴炯植配戴的墨色印記Encres 18K白金、18K玫瑰金和 18K黃金胸針。圖／CHAUMET提供
文佳煐配戴的Joséphine Aigrette Impériale 18K白金藍寶石鑲鑽耳環。圖／CHAUMET提供
文佳煐配戴的Joséphine Aigrette Impériale 18K白金藍寶石鑲鑽耳環。圖／CHAUMET提供
朴炯植配戴的墨色印記Encres 18K白金自動腕表。圖／CHAUMET提供
朴炯植配戴的墨色印記Encres 18K白金自動腕表。圖／CHAUMET提供
文佳煐配戴的Joséphine Aigrette Impériale鉑金藍寶石鑽戒。圖／CHAUMET提供
文佳煐配戴的Joséphine Aigrette Impériale鉑金藍寶石鑽戒。圖／CHAUMET提供
文佳煐出席Chaumet波瀾燦景頂級珠寶展。圖／CHAUMET提供
文佳煐出席Chaumet波瀾燦景頂級珠寶展。圖／CHAUMET提供
Chaumet亞太區代言人宋慧喬出席波瀾燦景頂級珠寶展。圖／CHAUMET提供
Chaumet亞太區代言人宋慧喬出席波瀾燦景頂級珠寶展。圖／CHAUMET提供
文佳煐配戴的Joséphine Aigrette Impériale 18K白金項鍊。圖／CHAUMET提供
文佳煐配戴的Joséphine Aigrette Impériale 18K白金項鍊。圖／CHAUMET提供
宋慧喬配戴的Déferlante 18K白金可轉換式戒指。圖／CHAUMET提供
宋慧喬配戴的Déferlante 18K白金可轉換式戒指。圖／CHAUMET提供
朴炯植出席Chaumet波瀾燦景頂級珠寶展。圖／CHAUMET提供
朴炯植出席Chaumet波瀾燦景頂級珠寶展。圖／CHAUMET提供
宋慧喬配戴的泊岸飲歇Escales 18K白金和18K玫瑰金項練。圖／CHAUMET提供
宋慧喬配戴的泊岸飲歇Escales 18K白金和18K玫瑰金項練。圖／CHAUMET提供

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