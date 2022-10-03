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不分平假日！西堤牛排加1元享「烤雞派對拼盤」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
活動期間於西堤牛排內用消費3客經典套餐+1元，即享價值316元的「烤雞派對拼盤」乙份。圖／王品集團提供。
活動期間於西堤牛排內用消費3客經典套餐+1元，即享價值316元的「烤雞派對拼盤」乙份。圖／王品集團提供。

十月是歡慶的時節，為搶攻出遊、聚餐商機，即日起至11月30日，王品集團旗下西堤牛排推出加1元享「烤雞派對拼盤」優惠；此外，即日起至12月31日，每周二到品田牧場點「厚切腰內豬排」套餐，即享50元折價優惠，讓民眾歡欣過節。

西堤牛排是許多消費者聚餐、慶生的口袋名單，今年適逢20周年慶，特別推出即食行樂「歡慶就加1」活動；即日起至11月30日，不分平假日到店用餐，於社群FB、IG打卡Po文「#西堤歡慶就加1」並出示畫面，即享「+1元優惠二選一」。

優惠一內容為消費單客經典套餐+1元，享主餐升級價值129元「美式酥烤牛排」；優惠二內容為消費3客經典套餐+1元，即享價值316元的「烤雞派對拼盤」乙份。另有「即食行樂外帶版」，10月31日前外帶消費滿888元、現折88元。

此外，品田牧場不敗人氣招牌「厚切腰內豬排」套餐，深受客人喜愛，品牌將每周二訂為「豬排滿腹日」，即日起至12月31日，每周二到店內點用「厚切腰內豬排」套餐，並出示官網活動畫面，即可享飽飽價338元，原價388、現省50元。此外，同時針對起司控推薦「重量級部隊豬排鍋」，以酥脆軟嫩豬排搭上濃郁起司、及酸爽泡菜湯頭，打造絕對飽足的異國體驗。

品田牧場針對起司控推薦「重量級部隊豬排鍋」。圖／王品集團提供。
品田牧場針對起司控推薦「重量級部隊豬排鍋」。圖／王品集團提供。
品田牧場厚切腰內豬排將柔嫩多汁且不含油脂的腰內肉，高低溫油炸至呈現金黃。圖／王品集團提供。
品田牧場厚切腰內豬排將柔嫩多汁且不含油脂的腰內肉，高低溫油炸至呈現金黃。圖／王品集團提供。

套餐 西堤

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