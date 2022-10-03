不分平假日！西堤牛排加1元享「烤雞派對拼盤」

在資訊流通快速、講求高效能的時代，「速學」似乎也成為一種趨勢，而不再是學生的我們，面對職場、留學、旅遊、汲取新知，最重要的關卡就是「英文」，英文能力的好壞，左右了我們的職涯發展 ，也決定了你是「選擇」，還是「被選擇」的那一方。Hahow 好學校及創勝文教聯合打造《語言就是力量！讓自己的人生有更多選擇》千人講座，於 11 月 2 日在台北國際會議中心大會堂舉行，這將會是台灣目前最大規模的英語學習講座，在 ACCUPASS 活動通熱賣中。

2022-10-03 16:04