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foodpanda 10月優惠碼懶人包 超台美食最高現折250元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda祭出一系列超「台」優惠，訂購美食外送使用「台好吃」系列優惠碼最高可現折200元。圖／foodpanda提供
foodpanda祭出一系列超「台」優惠，訂購美食外送使用「台好吃」系列優惠碼最高可現折200元。圖／foodpanda提供

超台美味百吃不膩，foodpanda觀察全台訂單，從北到南、從魯肉飯、爌肉飯到肉燥飯，從米粉湯、炒麵到鍋燒意麵，即使飲食喜好不同，全都最愛在地台味。選在10月國慶月，foodpanda祭出全年最「台」優惠，美食外送輸入指定優惠碼最高可折200元，生鮮雜貨、pandamart熊貓超市滿額也可現折250元，以下各式優惠碼趕快存起來，整個10月怎麼點都能省！

美食外送優惠

1. 即日起至10月31日，訂購美食外送滿499元，輸入優惠碼「美食台好吃」享現折75元優惠，每人可用2次。

2. 即日起至10月31日，訂購美食外送滿799 元，輸入優惠碼「真的台好吃」享現折135元優惠，每人可用2次。

3. 即日起至10月31日，訂購美食外送滿999元，輸入優惠碼「天天台好吃」享現折200元優惠，每人可用1次。

4. 即日起至10月15日，訂購美食外送指定咖啡店家滿199元，輸入優惠碼「咖啡台好喝」享9折優惠，最高折抵30元，每人可用2次。

5. 即日起至10月31日，訂購美食外送指定餐廳滿280元，輸入優惠碼「台菜台好吃」享8折優惠，最高折抵70元，每人可用2次。

6. 即日起至10月31日，訂購美食外送指定餐廳滿300元，輸入優惠碼「世界台好吃」享8折優惠，最高折抵80元，每人可用2次。

7. 即日起至11月8日，訂購麥當勞指定套餐（起司脆薯雙牛堡餐／柚香塔塔脆鷄堡餐），輸入優惠碼「9愛麥當勞」享9折優惠，最高折抵30元，每人可用1次。

8. 10月8日至10月27日，訂購漢堡王滿359元，輸入優惠碼「漢堡王開吃」享現折90元優惠，每人不限使用次數。

9. 即日起至10月23日，訂購Pasta Hut滿200元，輸入優惠碼「PASTA40」享現折40元優惠，每人不限使用次數。

10. 10月18日至10月31日，訂購 Coco都可滿250元，輸入優惠碼「COCO台好喝」享7.5折優惠，最高折抵70元，每人不限使用次數。

11. 10月20日至11月2日，訂購微風百貨全館指定餐廳滿300元，輸入優惠碼「微風台好吃」享7.5折優惠，最高折抵90元，每人不限使用次數。

pandapro專屬優惠

即日起至10月31日，台北市、新北市、基隆市pandapro會員訂購星巴克滿280元享8.5折優惠，最高折抵70元，免輸入優惠碼。

生鮮雜貨優惠

即日起至10月10日，指定消費者訂購生鮮雜貨滿1,010 元，輸入優惠碼「台讚了」享現折250元優惠，每人可用1次。

pandamart熊貓超市優惠

即日起至10月10日，訂購 pandamart熊貓超市滿1,010元，輸入優惠碼「台棒了」享現折250元優惠，每人可用1次。

信用卡優惠

即日起至10月31日，JCB 信用卡獨家優惠，全平台訂購滿300元輸入優惠碼「PSJCB210」享現折100元優惠，每人可用1次。

foodpanda觀察北中南台式熱門外送餐點大不同，吃飯、吃麵各有所好。圖／foodpanda提供
foodpanda觀察北中南台式熱門外送餐點大不同，吃飯、吃麵各有所好。圖／foodpanda提供

外送 foodpanda

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