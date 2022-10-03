280坪附空中花園！卡地亞101全新開幕根本絕美藝廊

2004年，卡地亞（CARTIER）首度進駐台北101；店面空間隨著台灣成長至今，今年 9 月，耗時10個月打造的全新卡地亞台北旗艦店重新開幕，從三樓到五樓包括空中花園近280坪空間，以奢華飯店（luxury hotel）為概念，不僅販售精緻的珠寶鐘表、配件香氛、生活物件等，本身更猶如精緻藝廊的空間，提供全方位的卡地亞風格體驗，融入在地特色，是全球極少數旗艦等級專賣店獨到之處。

全新專賣店由與品牌合作逾20年的法國建築大師Bruno Moinard及Claire Bétaille所屬事務所 Moinard x Bé taille精工雕琢，共8區VIP鑑賞區域，全店均為柔和曲線毫無直角，牆壁地板均裝飾溫柔延伸的蜿蜒線條，以壁面材質和色調做出空間區隔。

走進3樓迎賓空間，展售品牌最具代表性的ICON系列作品，金色與雅緻的藍綠色調組成主要視覺。結合台灣風景和美洲豹的珠寶壁畫是馬賽克藝術家Mathilde Jonquière專為台北旗艦店所訂製，寶石堆砌浪花象徵台灣海島特色，遠山層疊、梯田植被則是以多彩玉石組成，猶如珠寶。 捷克Lasvit吊燈點亮璀璨寶石。本層樓的兩間VIP室分別由Muquet工坊及藝術家Lison de Caunes打造，後者以卡地亞工藝表款曾運用過的稻稈鑲嵌工藝裝飾房間層板，營造出視覺層次，與牆上台灣版畫藝術家沐冉（Muran）特地創作的單版複刻版畫相呼應。

珍珠白和粉彩藍圍繞的Bridal婚嫁珠寶區，主牆面礦物粉色為背景，運用漆藝勾勒「Royal Tiare de Lila Vanderbilt 1902」著名王冠的波浪形結構，再仔細疊上蓮花，花葉的珍珠母貝與金箔細節圖案優雅，所運用的工藝也呼應品牌在珠寶鐘表上的珍貴創作。

寬闊的樓梯間，5樓垂吊而下的水晶燈如花瓣灑落，走上四樓沿途壁面裝飾金碧輝煌的壁畫，從湖水垂柳到水鳥輕踏蓮花間，到五樓間則有黑面琵鷺向陽飛翔。四樓展示標誌的美洲豹系列、腕表、配件香氛與生活用品，色調則換成以酒紅色和粉色為主的暖色調，牆面裝飾由英國奢華室內牆飾品牌De Gournay手繪的台灣梅花鹿與美洲豹圖案。