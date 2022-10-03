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280坪附空中花園！卡地亞101全新開幕根本絕美藝廊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
3樓台北101旗艦店3樓入口處。圖／卡地亞提供
3樓台北101旗艦店3樓入口處。圖／卡地亞提供

2004年，卡地亞（CARTIER）首度進駐台北101；店面空間隨著台灣成長至今，今年 9 月，耗時10個月打造的全新卡地亞台北旗艦店重新開幕，從三樓到五樓包括空中花園近280坪空間，以奢華飯店（luxury hotel）為概念，不僅販售精緻的珠寶鐘表、配件香氛、生活物件等，本身更猶如精緻藝廊的空間，提供全方位的卡地亞風格體驗，融入在地特色，是全球極少數旗艦等級專賣店獨到之處。

全新專賣店由與品牌合作逾20年的法國建築大師Bruno Moinard及Claire Bétaille所屬事務所 Moinard x Bé taille精工雕琢，共8區VIP鑑賞區域，全店均為柔和曲線毫無直角，牆壁地板均裝飾溫柔延伸的蜿蜒線條，以壁面材質和色調做出空間區隔。

走進3樓迎賓空間，展售品牌最具代表性的ICON系列作品，金色與雅緻的藍綠色調組成主要視覺。結合台灣風景和美洲豹的珠寶壁畫是馬賽克藝術家Mathilde Jonquière專為台北旗艦店所訂製，寶石堆砌浪花象徵台灣海島特色，遠山層疊、梯田植被則是以多彩玉石組成，猶如珠寶。 捷克Lasvit吊燈點亮璀璨寶石。本層樓的兩間VIP室分別由Muquet工坊及藝術家Lison de Caunes打造，後者以卡地亞工藝表款曾運用過的稻稈鑲嵌工藝裝飾房間層板，營造出視覺層次，與牆上台灣版畫藝術家沐冉（Muran）特地創作的單版複刻版畫相呼應。

珍珠白和粉彩藍圍繞的Bridal婚嫁珠寶區，主牆面礦物粉色為背景，運用漆藝勾勒「Royal Tiare de Lila Vanderbilt 1902」著名王冠的波浪形結構，再仔細疊上蓮花，花葉的珍珠母貝與金箔細節圖案優雅，所運用的工藝也呼應品牌在珠寶鐘表上的珍貴創作。

寬闊的樓梯間，5樓垂吊而下的水晶燈如花瓣灑落，走上四樓沿途壁面裝飾金碧輝煌的壁畫，從湖水垂柳到水鳥輕踏蓮花間，到五樓間則有黑面琵鷺向陽飛翔。四樓展示標誌的美洲豹系列、腕表、配件香氛與生活用品，色調則換成以酒紅色和粉色為主的暖色調，牆面裝飾由英國奢華室內牆飾品牌De Gournay手繪的台灣梅花鹿與美洲豹圖案。

來到展示高級珠寶作品的5樓挑高空間，寬闊開放的設計，便於為貴賓轉換為不同目的的社交活動空間，圓弧形的VIP室拉門裝飾比利時織品專家Luc Druez的創作，舒心的空中花園由本地景觀建築師吳書原所設計，以台灣原生植物作為佈建，猶如一枚珍貴的綠寶石，讓大自然的生命力與珍貴的寶石相輝映。

4樓英國牆飾品牌De Gournay手工繪製的美洲豹壁紙。圖／卡地亞提供
4樓英國牆飾品牌De Gournay手工繪製的美洲豹壁紙。圖／卡地亞提供
4樓生活藝術、家居精品區。圖／卡地亞提供
4樓生活藝術、家居精品區。圖／卡地亞提供
3樓經典設計作品到婚戒專屬區域。圖／卡地亞提供
3樓經典設計作品到婚戒專屬區域。圖／卡地亞提供
4樓男士配件及腕表專區。圖／卡地亞提供
4樓男士配件及腕表專區。圖／卡地亞提供
5樓萬物之美空間與空中花園。圖／卡地亞提供
5樓萬物之美空間與空中花園。圖／卡地亞提供
4樓VIP鑑賞室。圖／卡地亞提供
4樓VIP鑑賞室。圖／卡地亞提供
3樓馬賽克藝術家Mathilde Jonquière的美洲豹藝術創作。圖／卡地亞提供
3樓馬賽克藝術家Mathilde Jonquière的美洲豹藝術創作。圖／卡地亞提供
3樓VIP鑑賞室。圖／卡地亞提供
3樓VIP鑑賞室。圖／卡地亞提供
5樓VIP鑑賞室。圖／卡地亞提供
5樓VIP鑑賞室。圖／卡地亞提供
3樓獨具個性的香氛專區。圖／卡地亞提供
3樓獨具個性的香氛專區。圖／卡地亞提供
3樓經典設計作品到婚戒專屬區域。圖／卡地亞提供
3樓經典設計作品到婚戒專屬區域。圖／卡地亞提供
4樓英國牆飾品牌De Gournay手工繪製的台灣梅花鹿壁紙而成。圖／卡地亞提供
4樓英國牆飾品牌De Gournay手工繪製的台灣梅花鹿壁紙而成。圖／卡地亞提供
4樓從高級珠寶腕表到家居精品、個人配件等，這裡是照拂五感的專屬空間。圖／卡地亞提供
4樓從高級珠寶腕表到家居精品、個人配件等，這裡是照拂五感的專屬空間。圖／卡地亞提供

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