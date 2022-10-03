半世紀的語言科學落地！職場、生活萬用全新英語學習法獨家開箱

在資訊流通快速、講求高效能的時代，「速學」似乎也成為一種趨勢，而不再是學生的我們，面對職場、留學、旅遊、汲取新知，最重要的關卡就是「英文」，英文能力的好壞，左右了我們的職涯發展 ，也決定了你是「選擇」，還是「被選擇」的那一方。Hahow 好學校及創勝文教聯合打造《語言就是力量！讓自己的人生有更多選擇》千人講座，於 11 月 2 日在台北國際會議中心大會堂舉行，這將會是台灣目前最大規模的英語學習講座，在 ACCUPASS 活動通 熱賣中。

2022年解封之際，因疫情沉寂兩年多，許多人都在思考人生重整，要能有更好的規劃，累積英文實力就是不二法門，有趣多元的線上教學平台「Hahow 好學校」及頂尖英語學習機構「創勝文教」聯合打造《語言就是力量！讓自己的人生有更多選擇》！

本次主要講師，同時也是創勝文教創辦人的王梓沅老師，以語言科學為基礎，開設了以科學為本的改變一生系列課程，也將獨家「搭配詞學習」、深耕台灣，一躍成為台灣英語教育界領導者，獲得上萬學員肯定，同時王梓沅老師擁有「第⼆語⾔習得」的背景，倡導英語教學應該先「學習」出發，了解「學習」如何發⽣，才能更懂得如何「教學」，王梓沅老師將在本次講座中首度與現場學員開箱全新的英語學習方法，消息一釋出詢問度破表，是萬眾期待的一門主題。

客座講師方面，首度邀請累積 14 萬人追蹤的「陪你看國際新聞」頻道創辦人 蔡依橙醫師，分享如何從國際新聞的判讀中培養國際觀，更教你什麼才是在現實生活中「可以用」的英文；另一位客座講師為新世代人才社群平台「CakeResume」的創辦人劉君羿執行長及副行銷經理 Sindy，作為 Google 在亞太區唯一招募夥伴的CakeResume 即將在本次講座中分享第一手海內外人才市場的觀察與趨勢。集結科學、方法、數據、經驗以及最強講師陣容，用全新的學習概念滲透你以往的學習模式，這次《語言就是力量！讓自己的人生有更多選擇》將會成為反轉人生的重要關鍵，是你今年必須參加的一場職場英文講座！

圖／Hahow 好學校、創勝文教提供

擁有好的英文能力，除了是職場的助力，也能為生活品質加分，台灣的英文學習方法層出不窮、學習資源唾手可得，看似選擇多元，但也反映出在「英文學習」的路上，太多的嘗試與碰撞容易讓我們失去學習方向和信心。「內容精準有感」、「相⾒恨晚的英⽂課」是學員對王梓沅老師的課程評價，這次集合了各界最具有影響力、公信力的專家，聯合舉辦台灣唯一最大規模的千人職場英文講座，內容豐富，精彩可期。