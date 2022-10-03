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LINE Pay付款天天享優惠 訂Audi新車、吃壽司郎都能Pay

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Pay用戶於壽司郎門市現場掃描活動QR code並加入壽司郎LINE官方帳號，即可下載限量LINE Pay優惠券。圖／LINE Pay提供
LINE Pay用戶於壽司郎門市現場掃描活動QR code並加入壽司郎LINE官方帳號，即可下載限量LINE Pay優惠券。圖／LINE Pay提供

LINE Pay支付據點再擴大，連訂新車、吃壽司都能輕鬆付款、再享驚喜優惠，即日起壽司郎、Audi新通路上線，10月7日前於壽司郎門市現場掃描活動QR Code加入壽司郎LINE官方帳號，即可下載限量16,000份的LINE Pay優惠券，消費使用LINE Pay付款再享滿399元現折20元優惠。想買車的民眾。11月4日前於Audi全台指定授權經銷商支付新車訂金，單筆交易滿50,000元，還可享LINE POINTS 2,500點高額回饋，活動期間使用LINE Pay支付Audi保養維修服務亦可筆筆享LINE POINTS 10%回饋，綁定指定信用卡再享LINE POINTS 5%回饋。

「天天LINE Pay日」第二波優惠活動也自即日起開跑，涵蓋叫車服務、餐飲和即時外送多種場景的支付優惠，天天聰明選用省很大。週一搭乘台灣大車隊車資滿70元可得LINE POINTS 20%回饋；週二、三、四享受療癒美味的麥當勞筆筆消費不限金額享LINE POINTS 3%回饋；週五來杯LOUISA咖啡，單筆消費滿100元即可享LINE POINTS 10點回饋；週六、日宅在家就靠foodpanda，用LINE Pay付款滿299元抽紅包，最高有機會獲得LINE POINTS 99點高額回饋。

迎接百貨週年慶檔期陸續開跑，10月14日至11月6日於MITSUI OUTLET PARK用LINE Pay付款單筆消費滿3,000元即享LINE POINTS 3%回饋，綁定富邦J POINTS卡再加碼最高LINE POINTS 5%回饋；10月6日至11月20日期間，新光三越週年慶首4日加碼活動於各分店輪番登場，LINE Pay用戶單筆消費滿3,000元享LINE POINTS 4%回饋，綁定富邦J POINTS卡單筆消費滿5,000元再享最高LINE POINTS 6%回饋；電商網購平台也同推優惠拱買氣，11月25日前誠品線上、瑪黑家居選物每逢週五筆筆消費享LINE POINTS 7%回饋。

LINE Audi

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