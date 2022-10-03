雙十連假出遊聚會必備 7-ELEVEN指定飲品買10送10 萊爾富檸檬咖啡買8送8

迎接雙十連假出遊、聚會商機，7-ELEVEN、萊爾富搶先公布咖啡優惠，第2杯半價、買10送10、買8送8，還有哈根達斯5.9折起囤貨價，愛喝飲料、吃冰品的民眾千萬別錯過寄杯、囤貨最佳時機。

7-ELEVEN自10月6日起至10月10日止推出「1010開心價」優惠，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，享滿711元立折100元折扣，最高立折300元，再贈價值上千元的「天涯明月刀」手遊虛寶序號；限時5天CITY飲品同歡慶，門市購買CITY CAFE大杯熱美式/大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵/熱精品美式，同品項第2杯半價，冰黑糖珍珠燕麥奶第2杯10元、CITY TEA英式紅茶買1送1。OPEN POINT行動隨時取則同步推出每日限量活動CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA香鑽水果茶同品項買10送10，另推出4款指定飲品組合優惠價只要1,010元，包含CITY CAFE大杯拿鐵27杯、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡/蜂蜜拿鐵任選18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶25杯、CITY PRIMA精品拿鐵16杯，自喝送親友超便利。

而每次推出優惠都掀起搶購囤貨潮的哈根達斯，則推出「黑糖奶茶x香草巧脆」、「香草x覆盆子巧脆」、「香草x芒果巧脆」全新口味，11月1日前購買迷你杯、雪糕全系列享單件7.9折、2件以上6.9折優惠，加49元可換購限量「香草保冷袋」乙個。搭配會員滿額立折優惠價任選9入只要614元，平均每件只要68元起（約5.9折），10月10日當天任選4件迷你杯或雪糕還可加碼獲贈限量「Twist 2.0馬克杯」乙個。

迎接報復性海外旅遊潮，7-ELEVEN全店集點自10月5日起攜手法國DELSEY及萬國通路兩大品牌推出「旅遊趣行李箱精品快閃購/集點送」活動，共推出4款時尚行李箱市價2折起，最適合小資族商務出差、旅遊血拼輕鬆先入手。