快訊

鄭文燦論文找「大陸槍手」代寫？ 他提5大論據一次看

印尼足球場暴亂慘案：125死悲劇為何發生？

重複感染定義放寬 超過14天再感染且症狀惡化就算數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙十連假出遊聚會必備 7-ELEVEN指定飲品買10送10 萊爾富檸檬咖啡買8送8

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國慶連假萊爾富推出冰檸檬咖啡限時買8送8。圖／萊爾富提供
國慶連假萊爾富推出冰檸檬咖啡限時買8送8。圖／萊爾富提供

迎接雙十連假出遊、聚會商機，7-ELEVEN、萊爾富搶先公布咖啡優惠，第2杯半價、買10送10、買8送8，還有哈根達斯5.9折起囤貨價，愛喝飲料、吃冰品的民眾千萬別錯過寄杯、囤貨最佳時機。

7-ELEVEN自10月6日起至10月10日止推出「1010開心價」優惠，OPEN POINT會員購買全店指定商品不限支付工具只要報會員電話，享滿711元立折100元折扣，最高立折300元，再贈價值上千元的「天涯明月刀」手遊虛寶序號；限時5天CITY飲品同歡慶，門市購買CITY CAFE大杯熱美式/大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵/熱精品美式，同品項第2杯半價，冰黑糖珍珠燕麥奶第2杯10元、CITY TEA英式紅茶買1送1。OPEN POINT行動隨時取則同步推出每日限量活動CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA香鑽水果茶同品項買10送10，另推出4款指定飲品組合優惠價只要1,010元，包含CITY CAFE大杯拿鐵27杯、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡/蜂蜜拿鐵任選18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶25杯、CITY PRIMA精品拿鐵16杯，自喝送親友超便利。

而每次推出優惠都掀起搶購囤貨潮的哈根達斯，則推出「黑糖奶茶x香草巧脆」、「香草x覆盆子巧脆」、「香草x芒果巧脆」全新口味，11月1日前購買迷你杯、雪糕全系列享單件7.9折、2件以上6.9折優惠，加49元可換購限量「香草保冷袋」乙個。搭配會員滿額立折優惠價任選9入只要614元，平均每件只要68元起（約5.9折），10月10日當天任選4件迷你杯或雪糕還可加碼獲贈限量「Twist 2.0馬克杯」乙個。

迎接報復性海外旅遊潮，7-ELEVEN全店集點自10月5日起攜手法國DELSEY及萬國通路兩大品牌推出「旅遊趣行李箱精品快閃購/集點送」活動，共推出4款時尚行李箱市價2折起，最適合小資族商務出差、旅遊血拼輕鬆先入手。

另外，萊爾富於10月8日至10月10日祭出特大杯現煮冰檸檬咖啡買8送8超值優惠，10月10日國慶當天再加碼推出大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5的限時優惠（限同品項）。除咖啡外，萊爾富自10月7日至10月11日限時5天還有下殺5折起的「歡樂雙十連假」活動，多款人氣飲品都在優惠中；此外，10月18日前會員至萊爾富門市指定消費滿100元，還有機會獲得LINE POINTS最高11%回饋。

CITY系列飲品推出「歡慶雙十」活動，指定品項第二杯10元，行動隨時取指定飲品買10送10。圖／7-ELEVEN提供
CITY系列飲品推出「歡慶雙十」活動，指定品項第二杯10元，行動隨時取指定飲品買10送10。圖／7-ELEVEN提供
「1010開心價」7-ELEVEN首推民眾最愛的哈根達斯3款全新口味。圖／7-ELEVEN提供
「1010開心價」7-ELEVEN首推民眾最愛的哈根達斯3款全新口味。圖／7-ELEVEN提供
迎接今年最後連假，7-ELEVEN看準出遊、聚會商機，自10月6日起至10月10日止推出「1010開心價」優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接今年最後連假，7-ELEVEN看準出遊、聚會商機，自10月6日起至10月10日止推出「1010開心價」優惠。圖／7-ELEVEN提供

咖啡

延伸閱讀

喝比不喝更長命！「一天2～3杯最佳」這款咖啡降死亡風險近3成 1類人別碰

花蓮特色咖啡廳「壹樓貓咖啡」，與貓咪相伴享受人氣竹炭鬆餅、香濃咖啡

CoolBar．酷吧！冷萃咖啡機 暢快享用不被冰塊稀釋的5℃鮮萃

竹北東海秋日田野樂 賞稻浪、品咖啡之餘

相關新聞

網友發現礦泉水底部暗藏跑車掀話題 台鹽小編趁機打廣告

近日一名趙姓男子陪產意外發現，台鹽海洋鹼性離子水的瓶裝底部設計有小巧思，從特定角度可看到1輛跑車的形狀，他在網路發文後立...

雙十連假出遊聚會必備 7-ELEVEN指定飲品買10送10 萊爾富檸檬咖啡買8送8

迎接雙十連假出遊、聚會商機，7-ELEVEN、萊爾富搶先公布咖啡優惠，第2杯半價、買10送10、買8送8，還有哈根達斯5...

海鹽焦糖口味大推必吃！全家×古娃娃聯名霜淇淋一次推4款濃郁系新口味

秋老虎發威，讓人忍不住想再來支霜淇淋解熱，Fami!ce全家霜淇淋一次亮相4種新口味，再度與Youtuber古娃娃點心品...

克莉絲汀史都華擔綱 香奈兒預告掀起法國新浪潮

香奈兒（CHANEL）2023春夏高級時裝系列將於10月4日巴黎時間下午兩點舉辦，並同時透過於chanel.com發佈。...

星巴克「買一送一」又來了！ 這次要先在社群尋找小熊

迎接10月的第一個星期一，星巴克「買一送一」又來了！為慶祝國際咖啡日，只要至星巴克Facebook、Instagram、...

CoolBar．酷吧！冷萃咖啡機 暢快享用不被冰塊稀釋的5℃鮮萃

用咖啡迎接每天的早晨，作為大腦開機的按鍵，已經是忙碌現代人的規律步驟。便利商店的咖啡只為作為補充咖啡因，而連鎖咖啡店的咖啡價格越來越高，想要喝一杯好咖啡，真的好難。InPure團隊為忙碌的現代人，設計出CoolBar．酷吧!冷萃咖啡機，讓你跟繁複步驟說Bye-bye，一鍵就可以輕鬆搞定職人級的好咖啡、茶。在家輕鬆開張專屬於你自己的Caf’e，打造美好生活的儀式感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。