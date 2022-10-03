海鹽焦糖口味大推必吃！全家×古娃娃聯名霜淇淋一次推4款濃郁系新口味
秋老虎發威，讓人忍不住想再來支霜淇淋解熱，Fami!ce全家霜淇淋一次亮相4種新口味，再度與Youtuber古娃娃點心品牌「WA!COOKIES」跨界合作，推出玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖與海鹽焦糖4種口味，搭配黑色愛心特色餅皮，將於10月5日正式同步上市，即日起至11月19日推出新品嘗鮮優惠價45元；10月5日至10月7日全家APP隨買跨店取再推出限時優惠價5支168元，愛吃霜淇淋的粉絲們別錯過。
全家首度一次推出這麼多款新口味，其中玫瑰起司口味於「全家」Fami!ce近1,300間單口味店鋪販售，海鹽牛奶、慢煮焦糖與海鹽焦糖霜淇淋則於700間雙口味店鋪推出，還有機會買到隱藏版圓滾滾造型霜淇淋，消費者可於全家App地圖趣「限店美食瘋」功能查詢附近有販售的店鋪嚐鮮。古娃娃點心品牌WA!COOKIES系列商品的粉絲們，還可把握機會於10月4日前至隨買跨店取購買WA!COOKIES雪糕系列，可享6入210元優惠（7.2折）。
這次推出的4種新口味都偏秋季濃郁口感，其中，「玫瑰起司」霜淇淋嚴選紐西蘭乳酪及乳原料，佐以天然玫瑰萃取液，入口先感受到淡雅玫瑰香氣，隨之而來則是厚實起司風味尾韻，玫瑰與起司風味的平衡搭配不膩口，喜愛甜點風格的民眾推薦嚐鮮。
而「海鹽牛奶」霜淇淋則使用鮮乳坊優質鮮奶及日本淡路島產藻鹽調製，著重在海鹽風味的呈現，入口感受到溫和的鹹度，而中段由鮮奶帶來濃郁乳感，尾味則留著藻鹽特有的韻味；「慢煮焦糖」霜淇淋有別於以往焦糖甜膩的印象，著重於焦糖苦甜風味呈現，使用添加煉乳及奶油所精心製成的焦糖醬，是一款屬於成熟大人味的霜淇淋。至於選擇困難症患者當然要選綜合口味「海鹽焦糖」，將海鹽牛奶的鹹味與濃厚乳香，搭配慢煮焦糖的苦甜風味，完美融合成鹹甜混合的絕妙滋味，讓人吃到最後一口都不會覺得膩，大推必嚐。
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