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網友發現礦泉水底部暗藏跑車掀話題 台鹽小編趁機打廣告

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台鹽礦泉水底部像是有一輛藍色跑車停在底部，車子形狀完整明顯，還會隨角度變化。圖／翻攝臉書社團台鹽海洋鹼性離子水
台鹽礦泉水底部像是有一輛藍色跑車停在底部，車子形狀完整明顯，還會隨角度變化。圖／翻攝臉書社團台鹽海洋鹼性離子水

近日一名趙姓男子陪產意外發現，台鹽海洋鹼性離子水的瓶裝底部設計有小巧思，從特定角度可看到1輛跑車的形狀，他在網路發文後立刻掀起話題，該品牌小編還趁機強打一波「記得帶著藍色小跑車去旅行」貼文廣告。

趙姓男子在臉書社團「路上觀察學院」貼文：「陪我老婆坐月子時，無聊發現一件事，台鹽鹼性離子水的瓶底某個角度會出現一台車車….」從貼出的照片可清楚看到，台鹽礦泉水底部像是有一輛藍色跑車停在底部，車子形狀完整明顯，還會隨角度變化。

貼文曝光後，網友紛紛留言「身為台鹽礦泉水忠誠者，竟然都不知道」、「喝幾十年不知道有車，酷到不行欸」；台鹽公司通霄精鹽廠表示，這款礦泉水是民國90年開始量產，瓶裝底部設計是凹進去的，仔細觀察瓶身和水中折射現象，的確有車子的形狀，但以前從未有人發現。

零售店家蕭姓老闆娘說，最近這款水的詢問度確實增多，顧客都以為是瓶裝的新設計，增加賣相或有其他促銷方案，但銷量暫時還沒有明顯增加。

由於貼文爆紅，讓趙男也幽默地回文說「夭壽，這麼多讚喔，麻煩台鹽跟我聯繫業配費用，小弟賺個奶粉錢謝謝」。

台鹽礦泉水小編也貼文「原來台塩海洋鹼性離子水裡有超超級跑車！不變的好水，多變的創意！」提醒各位粉絲好友，記得帶著藍色小跑車去旅行，不但能補充水分，還能一路行車平安。

該品牌小編還趁機強打一波「記得帶著藍色小跑車去旅行」貼文廣告。圖／翻攝臉書社團台鹽海洋鹼性離子水
該品牌小編還趁機強打一波「記得帶著藍色小跑車去旅行」貼文廣告。圖／翻攝臉書社團台鹽海洋鹼性離子水
台鹽礦泉水底部像是有一輛藍色跑車停在底部，車子形狀完整明顯，還會隨角度變化。記者吳傑沐／攝影
台鹽礦泉水底部像是有一輛藍色跑車停在底部，車子形狀完整明顯，還會隨角度變化。記者吳傑沐／攝影

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