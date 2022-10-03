克莉絲汀史都華擔綱 香奈兒預告掀起法國新浪潮
香奈兒（CHANEL）2023春夏高級時裝系列將於10月4日巴黎時間下午兩點舉辦，並同時透過於chanel.com發佈。香奈兒在秀前發布由品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）演繹的前導影像，由攝影雙人組Inez & Vinoodh所執導，小小「劇透」本季由藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）所創作的香奈兒2023春夏高級時裝系列。
在短短15秒的前導影像中，克莉絲汀史都華剛結束法國新浪潮導演雷奈的經典電影《去年在馬倫巴》（Last Year at Marienbad）的首映，並優雅地從位在巴黎地標等級的藝術電影院 Champo走出。她身穿一件飾有超大蝴蝶結的上衣搭配一條蕾絲刺繡褶皺薄紗長裙。
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