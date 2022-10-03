克莉絲汀史都華擔綱 香奈兒預告掀起法國新浪潮

香奈兒（CHANEL）2023春夏高級時裝系列將於10月4日巴黎時間下午兩點舉辦，並同時透過於chanel.com發佈。香奈兒在秀前發布由品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）演繹的前導影像，由攝影雙人組Inez & Vinoodh所執導，小小「劇透」本季由藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）所創作的香奈兒2023春夏高級時裝系列。

在短短15秒的前導影像中，克莉絲汀史都華剛結束法國新浪潮導演雷奈的經典電影《去年在馬倫巴》（Last Year at Marienbad）的首映，並優雅地從位在巴黎地標等級的藝術電影院 Champo走出。她身穿一件飾有超大蝴蝶結的上衣搭配一條蕾絲刺繡褶皺薄紗長裙。 香奈兒於2023春夏高級時裝系列秀前釋出由品牌大使暨女演員克莉絲汀史都華演繹的前導影像。圖／香奈兒提供