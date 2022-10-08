hó-lim 飲料杯 榮獲 GOOD DESIGN AWARD 日本優良設計獎G-Mark！

隨著環保意識的抬頭，人手一杯環保杯再也不稀奇。hó-lim 飲料杯 首創內建一體式「吸管」結構，於2021 年 9 月起，短短四個月內創下 1395 萬的募資佳績，在國內掀起一陣旋風！今年上市之後好評不斷，更榮獲 2022 年「Good Design Award＿日本優良設計獎 G-Mark」，產品的創新設計與社會價值近一步受到國際的肯定。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

「創新體驗」獲得日本優良設計獎的肯定

Good Design Award 的宗旨在於 如何改善人們生活使其更富足的「永續創造性思考活動」，設計團隊因應現代人們對於生活與物質上的需求逐漸提升，以近年全球盛行且令人愛不釋手的手搖飲品「珍珠奶茶」做為切入點，研發專利結構打造嶄新的飲用體驗，巧妙的將創新功能、造型風格、使用習慣與永續價值融為一體，體現出設計背後對於細節的要求。

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「hó-lim 飲料杯」為你帶來前所未有的俐落生活！

「hó-lim」就是台語「好喝」的意思！團隊克服了高難度量產技術實現「吸管＋杯子」合一的一體式結構，選用高品質耐溫材質，免用吸管，一杯即可適用咖啡、果汁等各種酸鹼冷熱飲品！專利杯嘴設計更為使用者帶來順暢的飲用體驗，不管有料珍奶還是無料茶飲都能享有極佳口感。

在設計上，hó-lim 為使用者帶來飲用的便利與享受；另一方面，良好的體驗讓使用者更願意頻繁使用，減少一次性容器的浪費，在量產上，更堅持單一零件單一材質，讓產品生命週期結束之後，能完善地進入回收體系充分再利用。

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